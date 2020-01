von sk

Zum ersten Mal hat ein Flohmarkt für Kinder in der Talturnhalle in Wehr stattgefunden. Organisiert hat ihn der Förderverein der Talschule Wehr. Talschüler verkauften ihre Spielsachen, Bücher und Kleidung und freuten sich über den großen Zuspruch von Käufern. Gleichzeitig bewirtete der Förderverein mit Unterstützung der Eltern des in der veragangenen Woche vollständig abgebrannten Kindergartens Seeboden. Diese Einnahmen kommen komplett dem Kindergarten zugute und das lockte viele Besucher an, schreibt der Förderverein in einer Pressemitteilung.

Die Hilfsbereitschaft war demach enorm: Innerhalb kürzester Zeit war der gesamte Kuchen weg und Waffelteig musste mehrfach nachgeholt werden, so riesig war der Andrang. Dazu konnten Spenden in ein bereitstehendes Sparschwein geworfen werden. Auch diese Möglichkeit nutzen viele Besucher. Die Organisatoren rund um die Vorsitzenden des Fördervereins Adriana Castello-Luna und Marilena Büttner sowie die Schulleiterin der Talschule Sonja Dannenberger und die Leiterin des Kindergartens Seeboden Judith Frank waren begeistert vom großen Zuspruch und der Spendenbereitschaft der Wehrer Bevölkerung.