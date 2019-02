von Hansjörg Bader

Die Vierteleschlotzer haben sich aus dem kulturellen Leben der Stadt Wehr verabschiedet. Der Gründer des bekannten Vokal- und Instrumentalensembles, Robert Gampp, gab jetzt die Auflösung bekannt. Noch im vergangenen Herbst hatten die Vierteleschlotzer mit einem großen Konzert in der Stadthalle ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Was bereits zuvor zu bemerken war, war das schleichende Schrumpfen des Chors und dass es um diesen immer ruhiger wurde.

Mitgliederschwund

Beim 40-jährigen Bestehen 2008 standen noch 22 gestandene Männer auf der Bühne der Stadthalle. Diese Zahl schrumpfte in den folgenden Jahren bis heute auf die Hälfte. Doch Quantität muss nicht unbedingt auch mit Qualität etwas zu tun haben. Die Vierteleschlotzer waren auch mit weniger Sängern noch gut bei Stimme und konnten das Publikum begeistern. Etwa 14 Aktive bildeten zuletzt noch den Chor. Aber nicht mehr alle waren wirklich noch mit Lust und Liebe dabei.

Fahrten zur Probe als Problem

Die interkommunale Besetzung – nur zwei Sänger waren noch aus der Stadt Wehr – und deren ständige Fahrten zu den Proben nach Wehr glaubt Gampp als eine Ursache für die Auflösung ausgemacht zu haben, dann nennt er auch fehlende Leidenschaft. „Ich habe einfach das Gefühl, die wollten nicht mehr“, so Gampps Einschätzung. Dann seien auch die meisten Sänger in einem Alter, in dem man es gemütlicher haben möchte. „Obwohl wir wirklich nicht über Gebühr geprobt und auch keinen Auftrittsmarathon zu bewältigen hatten. Seis drum. Die Vierteleschlotzer sind jetzt Geschichte und leben fortan nur noch in der Erinnerung. Es waren 50 schöne, nicht immer einfache Jahre, auf die ich zurückblicken kann“, sagt Robert Gampp.

Singen bei einer Taufe als Geburtsstunde

Begonnen hat alles 1968. Bei einer Taufe in kleiner Runde wurde gesungen und dabei die Idee geboren, sich ganz unverbindlich in kleinem Kreise regelmäßig zum Singen zu treffen. Aus zwei und drei Personen wurden immer mehr, bis es schließlich acht waren, in jeder Männerstimmlage zwei. Sie gaben sich den Namen Vierteleschlotzer, weil sie neben der Probe gerne auch einmal ein Viertele Wein tranken. Die Anfangsproben unter der Leitung von Stefan Schweikert liefen gut und weil sich das Ensemble etwas traute, ging man daran, sich auf den ersten öffentlichen Auftritt vorzubereiten. Die Gruppe kam gleich gut an und wurde gefeiert, wo immer sie auftrat. Nach Schweigert folgten Dietmar Eisfeld und Heidi Engler-Ludin als Dirigenten. Zuletzt war Hubert Alznauer musikalischer Leiter.

Rosige Zeiten

Die Vierteleschlotzer waren überaus gefragt. Sie erhielten feste Engagements in Kurorten wie Bad Säckingen, Bad Bellingen, Todtmoos und Höchenschwand. In den 1990er Jahren fing auch das Fernsehen an, sich für die Wehrer Sänger zu interessieren. Die Vierteleschlotzer bekamen einen Auftritt in der Sendung „Mundart und Musik“, die in der Wehrer Stadthalle aufgezeichnet wurde. Es blieb nicht der einzige TV-Auftritt. Selbst im Rundfunk war die Gruppe zu hören. Und darüber hinaus überall dabei, wo Stimmung und Frohsinn angesagt waren.