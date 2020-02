Die Narren in Wehr und Öflingen bereiten sich auf den Schmutzige Dunnschtig vor. Die Wiiber freuen sich auf den Empfang mit Bürgermeister Michael Thater in Öflingen.

Mit dem Dritten Faißen beginnen am Donnerstag endgültig die höchsten närrischen Feiertage. Auch in Wehr wird der Schmutzige Dunnschdig traditionell gefeiert. Beginn des närrischen Treibens ist um 10 Uhr mit dem Besuch der vierten Klassen in der