Wehr Die Wehra ist ein Sorgenkind für den Angelsportverein Wehr

Der Angelsportverein Wehr macht sich Sorgen über die Gewässerqualität in der Wehra. Fische sterben oder verschwinden immer wieder, es besteht der Verdacht auf illegal eingeleitete Abwässer, der sich aber bislang nicht bestätigt hat.

Mit Sorge blickt der Angelsportverein Wehr auf den Fluss in der Stadt: Seit den Chemieunfällen vor rund zehn Jahren ist der Fischbestand aus dem Gleichgewicht. Aus unklaren Gründen sterben oder verschwinden immer wieder Fische. Nun bedroht Hochwasser die Jungfische.

Wenn der Vorsitzende des Angelsportvereins, Winfried Eckert, über die Wehra spricht, reiht sich eine Sorge an die nächste. Durch Starkregen könne das plötzliche Hochwasser zudem kleine Fische mitreißen, im Extremfall sogar den Laich zusammen mit Kies aus dem Flussbett spülen, erklärt Eckert zur Wetterlage. Dazu komme, dass bei Starkregen Abwasser von den Überlaufbecken in die Wehra gelange.

Dies ist auch so vorgesehen, wie eine Nachfrage beim Eigenbetrieb Abwasser bestätigt. Bei starkem Regen können die Abwasserkänale das Regenwasser nicht aufnehmen, ein Teil der Abwässer läuft dann in die sieben Überlaufbecken in Wehr und Öflingen. Sollten diese nicht ausreichen, würden die verdünnten Abwässer in die Wehra gelangen, grobe Stoffe hingegen im Sammler verbleiben, sagt der technische Leiter des Eigenbetriebs Abwasser, Frank Lückfeldt.

Das Problem sei allerdings, so Eckert, dass durch Stausee und Gewerbekanäle üblicherweise wenig Wasser in der Wehra sei. Die geplante Verdünnung bei Hochwasser komme so nur ungenügend zustande. Außerdem würden durch die Überlaufbecken nach Eckerts Ansicht mittlerweile zu häufig Abwasser in den Fluss gelangen. Denn die Zuleitung von Wehr zur Kläranlage Brennet sei nicht der seit den 70er Jahren stark gewachsenen Wohnbebauung angepasst worden. „An vielen Stellen kann man darum Klopapier an den Zuläufen finden“, so Eckerts Beobachtung. Besonders die Forellen leiden unter dem durch die Abwässer verminderten Sauerstoffgehalt. Hinzu komme, dass durch die vermehrte Nutzung des Stausees als Energiespeicher erwärmtes Wasser in die Wehra fließe, das den meisten Fischen Probleme bereite.

So hat der Angelsportverein bei einer aktuellen Zählung in der unteren Wehra auf 150 Metern nur zwei Forellen gefunden. Und das, obwohl bis zu fünfstellige Summen in den Neubesatz investiert wurden. „Die Fische verschwinden. Wir wissen aber einfach nicht, warum“, so der Vorsitzende. Mehrfach sei das Wasser von Fachleuten überprüft worden.

So dokumentierte die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) den ökologischen Gesamtzustand der Wehra als mäßig. Dabei ist der Zustand der sichtbaren Kleintiere in der oberen Wehra noch von guter Qualität, in der unteren Wehra nur mäßig: Ab dem Zufluss mit dem Wasser der Hasel in der Kreuzmatt sinkt die Qualität im Bereich der Gewerbekanäle ab. Illegale Einleitungen konnten nicht nachgewiesen werden. Doch hätten die Firmen in der Regel keinen Industrievorfluter bemängelt Eckert. „Es bleibt ein Fass ohne Boden.“