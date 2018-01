Wehr Die Wanderfreunde Rhein-Wehra richten einen bangen Blick in die Zukunft

Die Wanderfreunde Rhein-Wehra sorgen sich um den hohen Altersdurchschnitt und fehlendes Interesse, im Vorstand Verantwortung zu tragen.

Nachwuchssorgen plagen die Wanderfreunde Rhein-Wehra. Als erste sichtbare Konsequenz wird der traditionelle Internationale Wandertag in diesem Jahr nicht stattfinden, wie Vorsitzender Ernst Büttgen bei der Hauptversammlung bekannt gab. Mit 60 Mitgliedern weist der Verein zwar noch eine recht ansehnliche Größe auf. Angesichts des hohen Altersdurchschnitts und des Fehlens junger Wanderer bereitet die Zukunft des Vereins aber einige Sorgen.

Auch mit dem Interesse der Mitglieder, sich im Vorstand aktiv zu beteiligen oder auch an den Wanderungen selbst, sei es bei vielen nicht sehr weit her, bedauerte Büttgen. Im Jahr 2012 war, nach der Ankündigung Büttgens, nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren zu wollen, kurzzeitig sogar die Auflösung des Vereins zur Diskussion gestanden. Ersatzlos gestrichen wird der Wandertag aber nicht. Ersatzweise wird am Samstag, 12. Mai, eine geführte Wanderung im Wiesental auf den Spuren von Johann Peter Hebel angeboten. Geplant ist auch der Besuch des Geburtshauses des alemannischen Heimatdichters in Hausen im Wiesental.

Im Angebot, das der Vorstand rund um Ernst Büttgen in diesem Jahr für seine Mitglieder zusammengestellt hat, kann der Mangel an Interesse jedoch kaum begründet liegen.

So sieht das Jahresprogramm 2018 unter anderem im März eine gemeinsame Fahrt mit den Hotzenwälder Wanderfreunden Murg-Laufenburg nach Pulversheim/Frankreich, eine Erlebniswanderung durch die Landesgartenschau in Lahr sowie einen Ausflug an die Mosel mit einem Besuch des Feuerwerkspektakels „Rhein in Flammen“ bei Koblenz im August vor. Weiter gepflegt werden soll laut Büttgen die enge Kooperation mit den Wanderfreunden Aare-Rhein, die mit einer gemeinsamen Wanderung am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Februar, belebt werden wird.

Wenn auch nicht alle der 60 Vereinsmitglieder regelmäßig ihre Wanderstiefel schnüren, so tut das der Begeisterung einiger der Wanderfreunde keinerlei Abbruch. Mit 89 Touren wanderte sich Klaus Meier im vergangenen Jahr an die Spitze der Bestenliste. Auf Platz zwei folgt Hannelore Pohl mit 34 Wanderungen. Uschi Büttgen erwanderte sich mit 26 Wanderungen den dritten Rang vor dem Vorsitzenden Ernst Büttgen mit 24 Wanderungen. Mitgliederehrungen: Geehrt für 25-jährige Mitgliedschaft bei den Wanderfreunden Rhein-Wehra wurden Elisabeth Schmauder und Christel Zingel-Kappler. Auf 20 Jahre Mitgliedschaft blicken Walter und Rita Gerspach, Paul, Christine und Stefanie Gerteiser, Gerda Wößner sowie Adolf und Gisela Seger zurück.

