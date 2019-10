von Hrvoje Miloslavic

„Same procedure as last year – same procedure as every year.“ Das Motto eines berühmten Silvestersketchklassikers hat sich die Theatergruppe Wehr und Öflingen zu Herzen genommen. Bei den insgesamt acht Aufführungen des Theaterstückes „Reine Närvesach“, das am Donnerstag, 31. Oktober, im Öflinger Pfarrheim Premiere haben wird, soll im besten Sinne des Wortes alles beim Alten bleiben. Erwartet werden kann eine stimmungsvolle, turbulente Verwechslungskomödie, „wie es unser Publikum auch erwartet“, kündigt Regisseur Uli Meier bei einem Probenbesuch der Presse an.

Susanne Kladisch und Stefan Braun spielen das Ehepaar Schmid. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Auch bei den Vorbereitungen verzichtete Regisseur Meier auf Experimente jedweder Art. Nach guter alter Tradition zog er sich während der Pfingstferien nach Mallorca zurück, um aus einem Pool von 50 Theaterstücken das Passende auszuwählen. Die Mitglieder der Theatergruppe müssten natürlich zu den Charakteren eines Stückes passen, gibt Meier zu bedenken.

Zu berücksichtigen seien auch Größe des Ensembles, bühnentechnische Anforderrungen und Voraussetzungen sowie der zu erwartende Probeaufwand. „Wenn sich meine Lacher bei der Lektüre häufen, dann weiß meine Frau schon, dass ich mich bald für ein Stück entscheiden werde“, so Meier. Die Wahl fiel schließlich auf „Reini Närvesach“, eine Komödie in drei Akten von Wolfgang Binder. Aufgeführt wird das Stück in einer (alemannischen) Dialektfassung, die aus der Feder von Fritz Klein stammt.

Wehr Wenn der Chef nicht schlafen kann: Theatergruppe Wehr-Öflingen präsentiert nach zwei Jahren wieder ein neues Stück Das könnte Sie auch interessieren

Die Handlung: Das Ehepaar Schmidt hat so seine Probleme. Der erfolglose Schriftsteller Stefan (Stefan Braun) liegt seiner Ehefrau Madelaine (Susanne Kladisch) auf der Tasche. Im Nacken sitzt den beiden nicht nur der Gerichtsvollzieher (Uli Meier), sondern auch eine gut betuchte Tante Madelaines (Nicole Schmidt), die zu Besuch weilt. Eine kleine Notlüge bringt nun der Stein ins Rollen.

Insgesamt acht Vorstellungen

Nach und nach werden weiteren Personen wie der Familienfreund Lumi (Andreas Kramer), die Putzfrau und die Hauswartin (Daniela Urich-Wieland und Anna Meier), Stefans Eltern (Thomas Gallmann und Veronika Matt) sowie Stefans Freund Harry (Siegfried Griener) in eine Handlungen eingewoben, in der eine Verwechslung die andere jagt, bis das Chaos schließlich perfekt ist. Wie das ganze Geflecht schließlich entwirrt werden kann, werden jene Theaterfreunde erfahren, die sich um ein Ticket für eine der insgesamt acht vorgesehenen Vorstellungen in Öflingen und Hasel bemühen werden. Möglicherweise ist ja alles nur ein böser Traum?!

Verwechslungen häufen sich

Begeistert vom Theaterstück zeigt sich der Regisseur: „Total durchgeknallt“, so Meiers Charakterisierung. Geboten werde mehr als nur eine witzige, auf einigen Missverständnissen beruhende Handlung. „Da häufen sich die Verwechslungen, dass es auf keine Kuhhaut mehr geht“, verrät Meier. Unter seine Fittiche hat der Regisseur wieder sein bewährtes Ensemble. Die Veränderungen seien geringfügig, wie Meier auf Nachfrage der Presse erklärt.

Schöpferische Pause für Hansjörg Blacky Saaler

Eine schöpferische Pause wird in diesem Jahr Hansjörg „Blacky“ Saaler einlegen. Nur vorübergehend, wie Meier betont. Saaler wird seine Kolleginnen und Kollegen hinter der Bühne und bei der Technik unterstützen. Wieder mit von der Partie ist dafür Thomas „Gallus“ Gallmann, der nach zweijähriger Pause wieder auf der Bühne zu sehen sein wird. Neu im Ensemble ist Anna Meier. Die Wehrerin hat in der Vergangenheit bei den Zunftabenden in der Stadthalle stets eine gute Figur gemacht.

Im Pfarrheim Nähe zum Publikum

Unverändert bleibt die Aufführungsstätte. Die sehr gute Publikumsresonanz würde zwar eine Verlegung in die Öflinger Schulsporthalle rechtfertigen, räumt Meier ein. Seit einigen Jahren werde auch darüber nachgedacht. Nicht missen wolle die Theatergruppe die unverwechselbare Kleinkunstatmosphäre, die das Pfarrheim Öflingen mit seinen 135 Plätzen böte, erklärt Meier. Die Nähe zum Publikum, die intensivere Wirkung von Gestik und Mimik sowie der Verzicht auf Tontechnik verschaffe ein viel authentischeres Theatererlebnis, ist sich Meier sicher. Für genügend Tickets scheint jedenfalls gesorgt zu sein. Angesetzt sind sechs Aufführungen in Öflingen und zwei weitere Vorstellungen im Gemeindesaal in Hasel.

Die Aufführungen

Donnerstag, 31. Oktober, 20 Uhr, Samstag, 2. November, 20 Uhr, Sonntag, 3. November, 18 Uhr, Freitag, 15. November, 20 Uhr, Samstag, 16. November, 20 Uhr und Sonntag, 17. November, 18 Uhr, In Hasel: Freitag, 22. November, und Samstag, 23. November, jeweils ab 20 Uhr im Gemeindesaal.