Wehr vor 2 Stunden

Die Talschule Wehr ist bereit für den Schulstart

Am Montag ist es wieder soweit: Der Unterricht beginnt. Auch an der Talschule in Wehr gibt es zum Schulstart einige Neuerungen: Die Grundschule wird wegen der hohen Schülerzahl durchgehend dreizügig. Auch personell gibt es ein neues Gesicht: Birigit Basler unterstützt als stellvertretende Schulleiterin Rektorin Sonja Dannenberger.