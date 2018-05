Wehr Die Stadtwerke Wehr investieren für die Zukunft

Das kommunale Unternehmen Stadtwerke Wehr verbucht auch im vierten Jahr einen Gewinn. Der Neubau der Schaltstation wird vorgezogen.

Ein neuer technischer Geschäftsführer, einen ausgesprochen positiven Jahresabschluss und Investitionspläne für die Zukunft: In einem Pressegespräch gaben Vertreter der Stadtwerke Wehr einen Überblick über die jüngste Geschäftsentwicklung des „kleinen, aber feinen und sehr innovativen Unternehmens“, wie Aufsichtsratsvorsitzender und Bürgermeister Michael Thater es formulierte.

Mit einem Gewinn von 128 500 Euro konnten die Stadtwerke ihr viertes volles Geschäftsjahr abschließen und damit sogar den eigenen Planansatz um 10 000 Euro übertreffen. Möglich wurde das vor allem durch Einsparungen, beispielsweise bei Versicherungen“, erklärt der kaufmännische Geschäftsführer Erich Götz. Dass die jungen Stadtwerke erneut mit einem deutlichen Plus abschlossen, sei durchaus bemerkenswert, so Thater.

Gerade Neugründungen von kommunalen Energieversorgern schrieben in den ersten Jahren des öfteren rote Zahlen. Die nochmalige Verbesserung des Jahresergebnisses geht vor allem auf die Pachteinnahmen für das neue Nahwärmenetz „Im Tal“ zurück. Für 2018 erwartet Götz hier sogar eine erneute Steigerung der Einnahmen, da das Nahwärmenetz erst im laufe des vergangenen Jahres in Betrieb ging und damit in der Bilanz 2017 noch nicht den vollen Ertrag erbracht hat.

Investiert haben die Stadtwerke 2017 über eine Million Euro. 360 000 Euro wurden für die Modernisierung des Stromnetzes ausgegeben, etwas mehr als eine halbe Million Euro in das neue Nahwärmenetz Im Tal, an das neben den zwölf kommunalen Gebäuden (von Stadthalle bis Talschule) zehn Privathäuser mit 20 Wohnungen angeschlossen sind. Diese Zahl wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich mehr als verdoppeln, denn sowohl der Neubau hinter dem Wehrahof als auch der künftige Neubau in der Schopfheimer Straße sollen ihre Wärme aus der Heizzentrale im Ludingarten beziehen.

Da die in diesem Jahr für das Brennet-Areal vorgesehene Mittel vorerst nicht gebraucht werden, nutzen die Stadtwerke die frei werdenden Gelder und ziehen eine Maßnahme vor, die erst für die nächsten Jahre geplant war: Die Erneuerung der Schaltstation in der Haseler Straße. Sie ist in der Stromversorgung das Bindeglied zwischen dem Umspannwerk im Finsterbach und den Dutzenden Trafostationen. Von hier werden somit weite Teile des Wehrer Stadtgebiets mit Strom versorgt. „Die Anlage ist mittlerweile über 50 Jahre alt und hat ihre technische Lebenszeit erreicht“, so Jürgen Schelb, neuer technischer Geschäftsführer der Stadtwerke.

Geplant ist, in den nächsten Monaten das Mastenlager neben dem bestehenden Gebäude zu entfernen und an dessen nördlichste Stelle ein neues Gebäude zu errichten. Da für eine moderne Schaltstation deutlich weniger Platz gebraucht wird, ist lediglich ein Neubau mit einer Grundfläche von 24 Quadratmetern notwendig. Das bedeutet: Die Das Grundstück der bisherigen Schaltstation könnte umgenutzt werden. Ob es als Wohnbaufläche vermarktet wird oder die Stadt es selbst nutzen wird, sei noch nicht entscheiden, so Thater. Fest steht aber: Erst wenn die neue Station gebaut ist, werden die Stromleitungen umgeschaltet. So könnten Unterbrechungen in der Stromversorgungen auf ein absolutes Minimum reduziert werden, so Schelb.

Obwohl die Wehrer Stadtwerke noch sehr jung sind, gibt es im fünften Jahr schon den dritten personellen Wechsel an der Spitze: Der 48-jährige Jürgen Schelb, seit 30 Jahren im Netzgeschäft bei Energiedienst Netze und deren Vorgänger-Unternehmen tätig, wurde jüngst vom Aufsichtsrat zum neuen technischen Geschäftsführer bestellt, nachdem seine beiden Vorgänger die Energiedienst-Gruppe verlassen haben. Kaufmännischer Geschäftsführer bleibt weiterhin der Wehrer Rechnungsamtsleiter Erich Götz.

Die Stadtwerke Wehr

Erst seit 2013 gibt es die kommunale Gesellschaft, deren Hauptgesellschafter (51 Prozent) die Stadt Wehr ist. Mitgesellschafter sind Energiedienst und Stadtwerke Bad Säckingen mit je 24,5 Prozent. Für die Endkunden treten die Wehrer Stadtwerke bislang nicht in Erscheinung. Sowohl das Stromnetz als auch die beiden Nahwärmenetze werden an die Energiedienst Netze GmbH verpachtet, die den technischen Support und den Vertrieb übernehmen.