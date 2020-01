von Hansjörg Bader

Für die Stadtmusik war 2019 ein ganz besonderes Jahr. Konnte die Stadtkapelle doch an der Schwelle in ein neues Jahrzehnt ihr 160-jähriges Bestehen feiern. Was sie mit viel Aufwand und großen Erfolgen tat. Alle Amtsträger, die am Samstag in der Hauptversammlung zu Wort kamen, hatten nur Positives über die Veranstaltungen zum Geburtstag zu berichten. Sämtliche Veranstaltungen und Konzerte waren gut besucht, die Ergebnisse lagen teilweise über den Erwartungen.

Wehr Stadtmusik Wehr gibt Kirchenkonzert zum Abschluss des Jubiläumsjahrs Das könnte Sie auch interessieren

Von der Besucheranzahl her haushoch übertroffen wurde alles durch das Laubenfest. Vier (statt bisher drei) unvergessene Tage waren es, die auf dem Tal-Schulplatz inmitten Wehrs City Tausende von Freunden der Blasmusik, bei stimmungsvoller Unterhaltung und Kulinarik zusammenhielten. „Mit diesem Fest haben wir uns und die mit uns zusammen kooperierenden Partnern (Jugendkapelle und Rhy-Wehra-Schränzer) wieder einmal selbst übertroffen“, so der Stadtmusik-Vorsitzende Harald Vesenmeier in seinem Rückblick. Wir hatten wirklich ein engmaschiges und arbeitsintensives Jahresprogramm zu bewältigen“, wie Vesenmeier feststellte. „Das konnte nur gelingen, weil alle Musiker voll mitzogen.“ Doch der Vorsitzende wünscht sich, eine noch breitere Unterstützung der Wehrer Bürger.

Wehr Die Stadtmusik geht am 19. Oktober auf Safari Das könnte Sie auch interessieren

700 Mitglieder zählt heute der Verein. In seinen besten Zeiten waren es nahe 1000. Voll des Lobes über das was 2019 auf die Beine gestellt wurde, zeigte sich auch Bürgermeister und Stadtmusik-Präsident Michael Thater. Imponiert hätte ihm die Vielfalt an wirklich gelungenen Konzerten. Die hätten gezeigt wie „gigantisch gut Blasmusik klingen kann“. Gefreut hätte ihn die große Spendensumme, die das Konzert mit der Big-Band der Bundeswehr der „Lothar-Späth-Förderpreis-Stiftung“ brachte. Und was Thater ebenfalls zu loben wusste, die musikalische Stärke und Breite der Stadtmusik. Das Ergebnis der langen und zielbewussten Tätigkeit unter Chefdirigent Joachim Pfläging und Nachfolgerin Birgit Trinkl.

Wehr Stadtmusik zeigt sich spendabel: 8000 Euro für die Lothar-Späth-Förderpreis-Stiftung Das könnte Sie auch interessieren

Pfläging gab der Versammlung nach 20 Jahren Stadtmusik seinen Rückzug aus den musikalischen Ämtern bekannt, gleichwohl wird er weiter als Ausbilder tätig sein, über die Musikschule.

Wehr Joachim Pfläging hinterlässt gut bestelltes Feld Das könnte Sie auch interessieren

Seinen Posten hat inzwischen Tobias Zwicky übernommen. Der Schweizer Dirigent hat sich gut auf seine neue Aufgabe in Wehr und auch seine Schützlinge eingestellt. Alle hoffen jetzt auf fruchtbare Ergebnisse, zumal Zwicky ganz professionell seine Aufgabe angeht und er auch erste Erfolge vorweisen kann. In Wehr wird zukünftig nach einem neuen Ausbildungskonzept gearbeitet. Dirigentin Birgit Trinkl und die bis dato gewesene dritte Vorsitzende Katja Mayer haben das Konzept entwickelt, Joachim Pfläging und Tobias Zwicky gaben zusätzlichen fachlichen Rat. Grundsätzlich neu am Papier ist, dass ab diesem Jahr jährlich Anfängerkurse stattfinden werden. Weiter intensiviert soll die Zusammenarbeit mit den Musikvereine Öflingen und Schwörstadt. Denn das Erfolgreiche, was gemeinsam schon erreicht wurde, sei noch nicht am Ende. Ein weiteres Projekt-Nachwuchs-Orchester sei gegenwärtig im Aufbau. Für dieses Jahr hat die Stadtmusik neben den üblichen Aufgaben als Besonderheit die Mithilfe beim Verbandsmusikfest in Wehr und Öflingen im Terminkalender stehen.

Die Stadtmusik Die Stadtmusik wurde 1859 gegründet. Sie zählt derzeit 709 Mitglieder, davon sind 67 aktiv. Jugendkapelle und Zukunftsmusik zählen zusammen 66. Es gibt 143 Ehrenmitglieder. Vorsitzender ist Harald Vesenmeier. Weitere Infos im Internet: (www.stadtmusik-wehr.de).