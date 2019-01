von Michael Gottstein

Die Spieler der Stadtmusik Wehr müssen zu Beginn des 160. Jubiläumsjahres nicht selbst zu den Instrumenten greifen, sondern dürfen beim Doppelkonzert am 19. Januar zwei unterschiedliche Stile – sinfonische Blasmusik und Brass-Musik – genießen. „Es ist wichtig, dass Musiker auch zuhören und von anderen lernen“, erklärt der Vorsitzende Harald Vesenmeier. Am Pult stehen zwei wohlvertraute Dirigenten, die ihre auswärtigen Erfahrungen (und Bands) einbringen.

Concert Band der Universität Hohenheim

Den ersten Konzertteil bestreitet der frühere Stadtmusik-Dirigent Joachim Pfläging mit der Concert Band der Universität Hohenheim, die er seit 2015 leitet. Sie wurde 1988 gegründet, besteht nicht nur aus Studenten, sondern auch aus Lehrenden und Angestellten der Universität und ist das älteste Uni-Blasorchester in Deutschland. Dieses Jahr umfasst das Ensemble 66 Musiker, und da die Band immer am Ende des Semesters ein Konzert gibt, ist sie „derzeit in Höchstform“, erklärt Pfläging, der zum Semesterende die Leitung abgeben wird.

Sagen von Tod und Liebe

Im Gepäck hat die Concert Band James Barnes’ „Sinfonische Ouvertüre“, ein „schwungvolles Originalwerk, das alle Register der Blasmusik zieht und all ihre Facetten zeigt“, so der Dirigent. In „Red Hill“ vertonte der aus Singapur stammende Komponist Benjamin Yeo Sagen von Tod und Liebe im Filmmusik-Stil mit leicht asiatischem Einschlag. Die Suite „Dutch Masters“ von Johan de Meij ist von berühmten Gemälden holländischer Meister inspiriert: Im Satz „Rembrandts Nachtwache“ wird die dunkle und martialische Seite gezeigt, da im Gemälde Soldaten abgebildet sind. Im „Liebesbrief“ nach Vermeer van Delft wird sowohl das Klopfen der Magd an der Tür als auch das Pochen des verliebten Herzens spürbar, während es beim „Prinzentag“ (nach dem Gemälde Jan Steens) etwas schräger zugeht, denn an diesem Tag wird in Holland dem Alkohol zugesprochen. „Aber alles soll genau so klingen, wie es klingt“, deutet der Maestro an.

Academy Band

Brass-Bands sind in der Schweiz sehr verbreitet, in Süddeutschland hingegen weniger bekannt. Dies möchte die 2005 gegründete Bayerische Brass-Band-Akademie ändern, und an dieser „ideellen Akademie“ war und ist auch die heutige Dirigentin der Wehrer Stadtmusik, Birgit Trinkl, aktiv. Sie wird mit der „Academy Band“ – einer der vier Formationen – in Wehr auftreten. Deren 33 Mitglieder im Alter von 13 bis 21 Jahren sind sehr erfolgreich, denn sie haben schon zwei Mal den ersten Preis beim englischen Butlins Mineworkers’ Festival gewonnen und werden an diesem Wochenende erneut nach England reisen. Brass-Bands haben im Gegensatz zu Blasorchestern eine standardisierte Besetzung, die nur aus Blechblasinstrumenten besteht. „Eine Brass-Band kann sehr fein klingen“, so Harald Vesenmeier. Da Brass-Bands oft bei Freiluftgottesdiensten als Orgelersatz eingesetzt werden, orientieren sie sich am Vorbild der Orgel. In England wird die „Academy Band“ ein „sehr witziges“, so Birgit Trinkl, Unterhaltungsprogramm bieten, dessen erweiterte Fassung in Wehr zu hören und sehen sein wird. Vor dem Konzert wird die Stadtmusik ab 18 Uhr eine Ehrung im Bürgersaal vornehmen, denn sie wird 50 Passivmitglieder, die dem Verein seit 40 Jahren die Treue gehalten haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen. Die Feier zum 120-jährigem Bestehen hatte nämlich zu einer Eintrittswelle geführt.