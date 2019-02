von Michael Gottstein

Große Freude herrschte im Haus der Diakonie in Öflingen, als der Vorsitzende der Stadtmusik Wehr, Harald Vesenmeier, elf Gratiskarten für das Konzert der Big Band der Bundeswehr am Donnerstag, 28. März, überbrachte. Die Stadtmusik hatte das renommierte Orchester anlässlich ihres 160-jährigen Bestehens eingeladen und sie möchte das „Orchester des Hauses der Diakonie“, das seit zehn Jahren besteht, und die Künstler mit Behinderung an dem Ereignis teilhaben lassen.

„Das ist eine tolle Sache“, freuten sich Ulrich Delhey, Vorstand der Hanna-und-Paul-Gräb-Stiftung und Mitglied im Vorstand der Lothar-Späth-Förderpreis-Stiftung, sowie Gerrit Knoop, Manager des hauseigenen Orchesters, über die Karten. Und sie freuten sich auch über die „in der Geschichte der Stadtmusik einmalige Entscheidung“, wie Harald Vesenmeier erklärt hatte.

Unterstützung für die Kultur

Obwohl die Stadtkapelle das Geld selbst gut gebrauchen könnte, hatte sie beschlossen, den Erlös aus dem Benefizkonzert der Big Band als Zustiftung der Lothar-Späth-Förderpreis-Stiftung zukommen zu lassen. Auch der Schirmherr des Konzerts und Vorsitzende des Blasmusikverbandes Hochrhein, Felix Schreiner, sowie das Management der Big Band hätten diese Idee sehr gut aufgenommen, berichtete der Vorsitzende: „Unser Metier ist die Kultur, und da lag es nahe, die Lothar-Späth-Förderpreis-Stiftung auszuwählen, weil es da auch um Kultur – im Medium der Kunst – geht.“ Die elf Gratiskarten in den ersten beiden Reihen werden unter den Bewohnern des Hauses der Diakonie in Öflingen ausgelost. Sollte das Interesse größer sein als das Kontingent, dann „werden wir auch dafür eine Lösung finden“, versprach Ulrich Delhey.

Große Vorfreude herrscht

Heidrun Moser, Mitglied im Orchester, ist schon gespannt auf das Ereignis: „Ich freue mich so sehr, ich war noch nie auf einem so großen Konzert“, sagte sie. Ihr Kollege Helmut Herrmann hat bereits große Konzerte besucht, und auf die Frage, worauf er sich bei dem Konzert mit Swing-, Rock- und Pop-Titeln am meisten freue, antwortete er schlicht: „Auf die Musik.“

Musik der experimentellen Art macht das Hausorchester, das vor zehn Jahren gegründet wurde und über eine Stammbesetzung von acht Personen verfügt. Auf teils gekauften, teils selbst gefertigten Instrumenten (wie einem Saxofon, das aus einem Rohr besteht) spielt jeder die Musik, die seiner Stimmung entspricht. Die Dirigentin Luise Martin-Ruffing fügt die Stimmen zu einem Gesamtklang zusammen. „Bei uns machen die Musiker die Vorgaben“, erklärt Gerrit Knoop.

Das Konzert der Big Band der Bundeswehr findet in der Seebodenhalle statt, weil die Stadthalle nicht genügend Platz bietet. Rund die Hälfte der mehr als 800 Karten ist schon verkauft.