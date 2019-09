von Gerd Leutenecker

Die Aufbauarbeiten für das 14. Westernfest der Sportschützen Wehr laufen auf Hochtouren. Am kommenden Wochenende kann allerhand ausprobiert werden rund um das Schützenhaus im Vogtsboden. Mit den klassischen Schießwettbewerben stehen die Sportschützen ganz im Dienste der Gäste. Vom Holzpferd aus mit dem Unterhebelgewehr und fünf Schuss Munition wird die Zeit gemessen – natürlich auch die Trefferquote.

Wettbewerbe für Gäste

Das richtet sich traditionell an Freundes- und Familiengruppen. Am Vorderladerstand kann versucht werden, auf die 50-Meter-Distanz einen Blecheimer zu treffen, was den Laien selten tatsächlich gelingt. Egal ob im Groß- oder Kleinkaliber, unter Aufsicht und fachkundiger Anleitung kann das eigene Talent ausgetestet werden. „Mit der Gleitsichtbrille verändert sich auch das einstige Können“, gibt Oberschütze Santus Grizzaffi freimütig zu. Zwischen Kimme und Korn ist der Fokus schwieriger zu finden. Und da hilft nur Üben.

Wehr Wehrer Schützen fit für die deutsche Meisterschaft Das könnte Sie auch interessieren

Etwas Werbung in eigener Sache gehört beim Westernfest immer dazu. Die Sportschützen sind in diesem Jahr wieder zahlreich bis zu den Deutschen Meisterschaften gekommen. „Und es läuft im Verein wieder rund“, sagt der Oberschützenmeister. Neue Mitglieder sind in allen Disziplinen zu den Sportschützen gestoßen. Neben den Bogenwettkämpfern gleichauf sind wieder klassische Gewehr und Pistolensportler. „Dank der Westernfeste der vergangenen Jahre haben sich neue Ufer aufgetan“, ist sich Grizzaffi sicher.

Powder-City wird hübsch gemacht

Mit aus diesem Grund werkeln seit Tagen zahlreiche Vereinsmitglieder am üblichen Gewand in „Powder-City“. Gleich 16 Mitglieder hatten die nötige Umsicht bei den Ausbesserungsarbeiten. Der Rahmen bleibt wie er ist. Die Westernküche und ihre legendäre Kuchentheke im Schützenhaus werden am Samstag und Sonntag die Gäste verwöhnen. Linedancer aus der Region und Livemusik sorgen für die kurzweilige Unterhaltung. Mit der neu beschossenen Salutkanone der Stadt Wehr kann am Wochenende der ein oder andere Schuss abgefeuert werden. Die externe technische Abnahme ist frühzeitig genug in die Wege geleitet worden.

Wehr Der 86-jährige Theo Adler, Sohn eines der ersten Autofahrer in Wehr, schildert den bewegten Werdegang seines Vaters Das könnte Sie auch interessieren

Neben einem Huf- und Kunstschmied werden, ganz dem Western-Flair entsprechend, auch Lederwaren beim Westernfest angeboten werden. Ein vorgezogener Termin wird diesmal ausprobiert – üblich war sonst das dem 3. Oktober folgende Wochenende. Die Sportschützen versprechen sich einerseits sommerliche Temperaturen. Andererseits ist am kommenden Wochenende der Sonnenuntergang noch deutlich später. „War auch ein Wunsch der Gäste“, erklärt Grizzaffi. Die gewohnte Geselligkeit auf dem Vogtsboden wird bei den Sportschützen mit dem Westernfest vertieft.