Wehr Die Servicegemeinschaft Wehr wirbt bereits seit 50 Jahren für die Stadt als attraktiven Ort zum Einkaufen und Erleben

Serie 50 Jahre Servicegemeinschaft Wehr (Teil 1): Der Verein initiiert seit 50 Jahren unermüdlich Aktionen für die Kunden der Wehrer Geschäfte und entwirft griffige Slogans, um Besucher anzulocken.

Die Servicegemeinschaft Wehr (SGW) blickt in diesem Jahr auf ihr 50-jähriges Bestehens zurück – ihre Ziele sind „die Förderung und Unterstützung von Handel, Dienstleistungen, Handwerk und Gewerbe, des Tourismus’, der Hotellerie und der Gastronomie, der Industrie und der freien Berufe in Wehr sowie die Interessenvertretung der Mitglieder in der Kommunal-, Wirtschafts- und der Steuerpolitik“, heißt es auf der Internetseite der Servicegemeinschaft Wehr.

Das ist ein weites Betätigungsfeld für die engagierten ehrenamtlich Tätigen, die für die Konzepte der SGW tätig sind. Sie sind Ideenträger von Projekten wie Glückssternaktion und Nikolausmarkt, Adventsstadt, Blume zum Muttertag, dem verkaufsoffenen Sonntag und vielem mehr. Dem Vorstands­team sowie den übrigen Geschäftsleuten lag und liegt eine positive und zukunftsweisende Stadt- und Handelsentwicklung Wehrs am Herzen.

„Die heutige SGW ist aus der 1968 gegründeten ‚Werbegemeinschaft des Wehrer Einzelhandels’ hervorgegangen“, erzählt Eberhard Volk, ein Mann der ersten Stunde. Die Gründungssitzung fand im Oktober/November 1968 statt mit 16 ersten Mitgliedern, die damals 10 D-Mark Mitgliedsbeitrag bezahlten. „Unter Dietmar Weißenberger, Inhaber eines hochwertigen Eisenwaren- und Porzellangeschäftes, vollzog sich damals der Wandel vom einstigen Einzelhandels-Verband Wehr hin zur Werbegemeinschaft – er war der erste Vorsitzende der Vorgängerin der SGW“, sagt Eberhard Volk. Die bis heute erfolgreiche und beliebte erste Glückssternaktion veranstalteten die Wehrer Mitgliedsfirmen zu Weihnachten 1972. Und bis heute ein Renner sind die Geschenk-Schecks, die seit 1981 in allen Mitgliedsbetrieben zu haben sind – ein beliebtes Geschenk unter den Kunden.

Ein erster Werbe-Slogan, der ausstrahlen sollte, um Kunden nach Wehr zu ziehen, hat seinen Anfang 1980: ein Aufkleber mit der Aufschrift „In Wehr gibt’s mehr“ prägte sich im regionalen Bewusstsein ein. Die Idee dazu sei durch einen Ausspruch des Heimatdichters Gerhard Jung entstanden, der bei einer Veranstaltung im ehemaligen Gasthaus „Adler“ sinngemäß sagte: „Wenn I nit vo Zell wär, so wär ich us em schöne Wehr“, erzählt der damalige Vorsitzende Eberhard Volk.

1980 dann entstand die Slogans „Hier lebe ich, hier kauf ich ein“ und „Zum Einkauf nach Wehr von überall her“ mit einem knallbunten Piktogramm, ganz im Zeitgeschmack. „Das kann man heute noch sehen in der Einfahrt zur Tiefgarage Talstraße“, sagt Volk.

Die Notwendigkeit, sich größer zu präsentieren, um auch aus der Region weitere Kundenkreise anzuziehen, war der Werbegemeinschaft durch ein Gutachten über die Wehrer Geschäftswelt klar geworden, das 1982 in Auftrag gegeben wurde. Und so entstand die Idee zur ersten großen Handels-Gewerbeschau im Oktober 1983. Ein Großprojekt, das für riesiges Echo sorgte bei den Medien sowie bei weit mehr als 10 000 Besuchern aus Nah und Fern. Allein die zweistündige Gemeinschaftsmodenschau der Wehrer Mode- und Bekleidungshäuser, Friseursalons, Lederwaren- und Sportfachgeschäfte sorgte für eine prall gefüllte Talschul-Turnhalle, die weit vor Beginn geschlossen werden musste, so im Bericht der Wehrer Zeitung vom 2. November 1983 zu lesen.

„Für uns alle war das ein Sprung ins kalte Wasser, denn so eine große Sache war eine Premiere für uns“, erzählt Eberhard Volk im Rückblick. Die 60 Aussteller – alles Firmen und Händler aus Wehr – fanden Präsentationsräume in der komplett leer geräumten und fachgerecht ausgestatteten Talschule, was mit großem organisatorischem und handwerklichem Aufwand verbunden gewesen sei. Doch für die Beteiligten war dieses Oktober-Wochenende 1983 ein voller Erfolg und man konnte nun aus den gemachten Erfahrungen schöpfen. Knapp zehn Jahre später, 1992 wurde die zweite sehr erfolgreiche Handels- und Gewerbeschau durchgeführt.

Dieser voraus ging 1990 aber eine Namensänderung der Werbegemeinschaft der Wehrer Einzelhandels in Servicegemeinschaft Wehr und dies hatte folgende Gründe: „Die Namensänderung im Jahre 1990 drängte sich förmlich auf, um den neu hinzugekommenen Dienstleistungsbetrieben, der Gastronomie und dem Handwerk ein gemeinsames Dach zu bieten, unter dem die Anstrengungen zum Wohle der Mitglieder und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Wehr gebündelt sind“, erläutert der Vorsitzende der SGW, Peter Hofmeister. Angewachsen war 1990 die Mitgliederliste zwischenzeitlich auf etwa 90 – verglichen mit den 16 Mitgliedern 1968 zu Beginn als Werbegemeinschaft ein großer Wandel hin zu dem, wofür die SGW heute steht.