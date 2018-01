Wehr Die Schlossgeisterzunft Wehr blickt auf 60 Jahre Narrentreiben zurück

Die Schlossgeister Wehr schreiben eine 60-jährige Erfolgsgeschichte. Die Zunft richtet diesmal den Nachtumzug und den Eröffnungsball aus.

Als diesjährige Jubilare unter den bunten Masken der Wehrer Narrenzünfte begehen die Schlossgeister ihr 60-jähriges Bestehen. Als lose Zusammenkunft von fasnachtsbegeisterten Bürgern des Ortsteils Niederwehr wurde 1957 mit einem Jägerwagen zum Fastnachtsumzug in Wehr beigetragen – 1958 dann wurde die Schlossgeisterzunft aus der Taufe gehoben und in den Kreis der Wehrer Narrenzünfte aufgenommen, erster Zunftmeister war Otto Senger. Danach folgten Erhard Schorm, Hans-Peter Schlageter, Roland Zimmermann, Andreas Sielaff, Andrea Gnaiger und Jan Strittmatter.

"Die Gründungsversammlung fand im ehemaligen Gasthof 'Adler' in Wehr statt; Paten der Aufnahme waren damals die Wehrer Bärenzunft, Ernst Krotzinger entwarf die ersten Masken", erinnern sich der Ehrenvorsitzende Hans-Peter Schlageter und Ehrenmitglied Renate Schaffner, die beide seit den Anfangsjahren mitwirken in der Narrenzunft. In den Anfangsjahren aus Pappmaschee gefertigt, wurden die Masken später aus Holz geschnitzt.

Die Schlossgeister nehmen Bezug auf die nahe der Stadt Wehr gelegene Burg Werrach, die bis ins 15. Jahrhundert Sitz der Grafen von Schönau-Wehr gewesen war. Neben den Schlossgeistern selbst treten auch noch Burgfräulein und seit 1998 Teufel auf. "Das Burgfräulein, das immer von einem sehr großen Mann gespielt wird, konnte in früheren Zeiten nur bei schönem Wetter auftreten, denn sonst wären die Farben auf dem aufwendig gestalteten Häs verlaufen", erzählt Hans-Peter Schlageter.

Mit viel Liebe zum Detail, Liebe zur eigenen Stadtgeschichte und einer großen Portion Vernarrtheit in die Fasnacht wurden die Schlossgeister bald zum Renner, denn: mit einer Mitgliedsstärke von etwa 200 Aktiven, Passiven und Kindern ist die Schlossgeisterzunft auch heute noch eine der größten Zünfte innerhalb der Narrenzunft Wehr, beteiligten sich an Fasnachtsumzügen, Zunftabenden in der ehemaligen Wehratalhalle, legendären Schnitzelbänken und vielem mehr. "In den vergangenen 60 Jahren hat sich vieles verändert, aber an Julia Kramer muss gedacht werden, denn sie hat maßgeblich Texte und Auftritte für und geschrieben", sagt Hans-Peter Schlageter – und die seien legendär.

Mit Witz und Esprit wurde Lokalgeschehen aufs Korn genommen, was rasch zu einem Markenzeichen der Schlossgeister geworden war. Unter der Leitung von Hans-Peter Schlageter als Zunftmeister wurden die Schlossgeister überregional populär durch eine Sendung in Radio Regenbogen und einem Auftritt der Country-Band Truck Stop in den 90er Jahren. Und wichtig neben ihren Tätigkeiten während der fünften Jahreszeit wurde für die Schlossgeister die Vatertags-Bewirtung auf dem Schlössle seit mehr als 40 Jahren. "Es ist leider sehr aufwendig und mühsam, oben auf dem Schlössle ein Event durchzuführen, daher wird dort nicht mehr viel gemacht", sagen Hans-Peter Schlageter und Renate Schaffner bedauernd.

Umso schöner und erfreulicher sei es, dass sich die Schlossgeister-Zunft über regen Nachwuchs freuen kann und damit einen regen und lebendigen Teil der Wehrer Narrenzunft darstellt.