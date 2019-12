von Lucas Bergmann

Die Rockin‘ Rollbühlers laden jedes Jahr am 25. Dezember zu ihrem Weihnachtskonzert in die „Alte Schlosserei“ in Wehr ein. Dabei wurden die Zuhörer musikalisch in die wilden 70er zurückversetzt. An diesem Abend kam die „Alte Schlosserei“ an ihre Kapazitätsgrenzen. Vor vollem Haus lieferten die Rockin‘ Rollbühlers ein Konzert ab, das begeisterte.

Die Zuhörer merkten gleich, dass die drei Musiker – Tom Rollbühler, Fritz Rollbühler und Grille Roth – ein eingespieltes Team sind. Wie eine gut geölte Maschine spielen sie, als stammen die Lieder aus ihrer eigenen Feder. Kein Wunder, spielen sie doch schon seit Jahren zusammen in einer Band.

Bad Säckingen Woodstock erwacht zu neuem Leben: Musiker zollen legendärem Festival mit Open-Air im Berberich-Park Tribut Das könnte Sie auch interessieren

Eingeleitet wurde das rockig-poppige Weihnachtskonzert mit Tomsis als Vorband. Das in der Region bekannte Pop-Duo lockerte zu Beginn die Stimmung auf und legte damit den Grundstein für den Auftritt der Hauptgruppe des Abends. Anschließend heizten die Rockin‘ Rollbühlers den Besuchern ein mit Klassikern aus Blues und Rock ‚n‘ Roll. Aber auch vor Balladen wie „Valerie“ von Amy Winehouse im Zusammenspiel mit Lea Rollbühler schreckte das eingespielte Trio nicht zurück.

Für den Aufbruch starrer Liedstrukturen wurden die Stücke in vielen Fällen mit ausgiebigen Gitarrensoli ausgeschmückt. Dem Gitarristen und Frontsänger Tom Rollbühler war dabei die Leidenschaft für die Musik sichtbar ins Gesicht geschrieben.

Wehr Weihnachts-Rockkonzert mit Tradition Das könnte Sie auch interessieren

Dementsprechend war auch das Publikum aufgeschlossen und gut gelaunt. Teils wippten die Zuhörer gebannt zur Musik, teils unterhielten sie sich angeregt. Einige Zuschauer direkt vor der Bühne tanzten sogar zu bekannten Titeln. Daher waren stetiger Beifall und die Rufe nach einer Zugabe am Ende der Show nicht verwunderlich.

Die meisten unter den Zuhörern waren treue Fans, die die Band über die Jahre gewinnen und an sich binden konnte. „Die ‚Alte Schlosserei‘ ist meine kulturelle Perle hier in Wehr. Ich bin eigentlich regelmäßig dabei und es ist jedes Mal ein Genuss“, schwärmte Piero Vasi. Es war ein gelungener Abend ganz im Zeichen des Rock ‚n‘ Roll.