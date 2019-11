von sk

Die Ausstellung des aus Wehr stammenden Malers Willi Raiber „Das Kreuz auf Wildenstein“ im Stadtmuseum Wehr wird wegen des großen Erfolgs um eine Woche verlängert. Raiber hat sich mehr als ein Jahr lang mit den Sagen um das Wehratal beschäftigt. Entstanden ist daraus eine Bildererzählung mit eigenen Texten. Die erste Auflage ist zwischenzeitlich fast ausverkauft, eine zweite Auflage ist aber bereits in Arbeit und soll noch vor Weihnachten erhältlich sein. In der Ausstellung im Wehrer Stadtmuseum sind einige der Illustrationen ausgestellt, die auch in der Bildererzählung zu sehen sind. Dies schreibt die Stadtverwaltung Wehr in einer Pressemitteilung.

Die Sage schildert das Schicksal der Agnes von Bärenfels, deren Vater und Bruder zum Kreuzzug in das Heilige Land aufgebrochen waren. Der Truchsess Kuno von Stolzenburg nutzte deren Abwesenheit, um der Ritterstochter Agnes nachzustellen. Diese floh in die Schluchten, wo ihr weiße Tauben das Essen brachten. Schließlich tauchte der weiße Ritter Bertram vom Wildenstein als Retter auf. Hilfe erhielt Agnes auch von den von Willi Raiber hinzugedichteten Erdmännchen, die aber nicht uneigennützig waren, denn sie wollten Agnes, „das Menschenkind“, schnell wieder loswerden.

Zu sehen ist die Austellung noch bis Sonntag, 8. Dezember. An diesem letzten Tag wird Willi Raiber durch die Ausstellung führen. Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr, zusätzlich dienstags von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr.