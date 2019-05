von Ernst Brugger

Die Öflinger Guggemusik Rhy-Wehra-Schränzer ist für die nächste Fastnachtskampagne musikalisch noch besser aufgestellt als bisher. Mit sechs neuen schrägen Bläsern werden die jetzt 44 aktiven Schränzer bei ihren Auftritten manchen Narrentempel jetzt noch mehr anheizen. Aber auch sonst konnte Vorsitzender Christian Henke bei der Hauptversammlung nur Erfreuliches berichten.

Bei den Teilneuwahlen wurde Henke erneut zum Vorsitzenden gewählt. Bestätigt wurden auch Schriftführer Bernd Fleig und der zweite Beisitzer Peter Probst, neu ist der zweite Kassier Robin Leber. Die Kontinuität und gute Harmonie bei den Schränzern spiegelt sich auch bei den Ehrungen langjähriger Mitglieder wider. Donnernden Beifall erntete Christian Henke, der für 20 Jahre im Vorstand, davon sieben Jahre Vorsitzender, besonders geehrt wurde. Bei den aktiven Schränzer sorgt Thomas Kunzelmann seit nunmehr 30 Jahren für schräge Töne und Dietmar Meier seit zehn Jahren.

Mit schräger Musik sei die stets stark aufspielenden Guggeband bei 16 Auftritten lautstark präsent gewesen, resümierte Vorsitzender Henke zur vergangenen Saison. Als Höhepunkt bezeichnete er den erfolgreichen eigenen Schränzerball in der heimischen Sport- und Festhalle. Ein besonderes Erlebnis sei aber die Teilnahme am Rosenmontagsumzug in Köln gewesen, so Henke. Mit dem speziellen Sound und einer starken Formation hätten die Öflinger Schränzer auch beim rheinischen Karneval viel Aufmerksamkeit bekommen. Weitere Höhenpunkte seien auch das Guggetreffen in Wehr sowie der Hexenball in Kandern gewesen, so der Vorsitzende. In einer Bilderschau rief Protokollführer Josip Validzic das Schränzerjahr und einige närrische Auftritte noch einmal in Erinnerung.

Mit dem erneut gut verlaufenen Schränzerball könne man das Vereinsjahr auch finanziell erfolgreich bilanzieren, so Kassier Urs Strittmatter in seinem Rechenschaftsbericht. Und die Kassenprüfer Niklas Weißenberger und Robin Leber fanden die Buchführung des Kassenwartes auch in allerbester Ordnung vor. Die von Wahlleiterin Tanja Meyer beantragte Entlastung für die gute Arbeit des Gesamtvorstandes fand deshalb keinerlei Einwendungen. Vorsitzender Henke dankte abschließend allen Schränzern und seinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit sowie dem Arbeitsteam für die Hallen-Dekoration. Da für die kommende Fasnachtskampagne wieder zahlreiche Einladungen vorliegen würden, bat Henke um einen starken Probenbesuch, um das musikalische Niveau zu halten oder zu steigern.

Ehrung für langjährige Mitglieder

Aktive: Thomas Kunzelmann (30 Jahre), Christian Henke (20 Jahre Vorstandsmitglied, davon sieben Jahre Vorsitzender), Dietmar Meier (zehn Jahre). Passive: Klaus Brombach, Michael Niemand, Doris Keser, Angelique Weißenberger (je 30 Jahre). Thomas Büttgen, Jens Hundrieser, Jürgen Waßmer, Karin Güll (je 25 Jahre). Daniela Wäldele und Norbert Wolf (je 20 Jahre).