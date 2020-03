Es geht voran für das Familienzentrum in Wehr: Nachdem der Brand des Kindergartens Seeboden und die Unterbringung der Kindergartenkinder in den Räumen für eine Vollbremsung sorgte, soll nun mit einer Ideenwerkstatt die weitere Nutzung erarbeitet werden.

Die Ideenwerkstatt Was wird gebraucht, wer kann und möchte sich wie engagieren? Diese grundlegenden Fragen sollen am Donnerstag, 5. März, von 14.30 bis 18 Uhr diskutiert werden. Zum Workshop im Mehrzweckraum in der Höfstraße 19 sind alle Bürger eingeladen. Für Kinderbetreuung wird gesorgt. Um Anmeldung bis Mittwoch, 4. März, bei Heike Bohnsack-Roth wird gebeten unter Telefon 07762/80 82 17 oder per E-Mail ( heike.bohnsack-roth@wehr.de oder familienzentrum@wehr.info ).

„Eine ganz große Hoffnung von mir ist, dass wir ein regelmäßiges offenes Café und ein Babycafé einrichten können“, sagt Heike Bohnsack-Roth. Auch eine Tanzgruppe habe bereits Interesse angemeldet, ebenso das Café International des Netzwerks Integration. „Ich stelle mir eine Art ‚Dorfbrunnen‚ vor, an dem alle Wehrer zusammenkommen können“, erläutert die städtische Verantwortliche für Familien, Schulen und Jugend. Sie sagt weiter: „Ganz wichtig: Wir wollen uns von unten nach oben entwickeln.“ Die Ideen und Wünsche für das Familienzentrum sollen von den Wehrern kommen. In der Ideenwerkstatt gehe es jetzt darum, wieder in die Planung einzusteigen.

Im Mai des vergangenen Jahres hatte sich der Trägerverein gegründet, seitdem habe sich die Gruppe bereits mehrfach getroffen, berichtet Bohnsack-Roth. Im Workshop sollen nun alle Akteure und Interessenten zusammenkommen. „Idealerweise steht danach der Stundenplan für das kommende halbe Jahr“, sagt Bohnsack-Roth. Die Erfahrungen von benachbarten Familienzentren habe gezeigt, dass man bei der Planung flexibel sein müsse und der Bedarf je nach Gemeinde unterschiedlich sei: „Ich rechne damit, dass sich bis Ende nächsten Jahres ein stabiles Programm entwickelt.“

Die Ideenwerkstatt finde mit Absicht in der Bürgerstiftung statt, so Bohnsack-Roth: „Durch die räumliche Distanz erhoffen wir uns neue Ideen und wollen auch ein anderes Klientel ansprechen.“ Wichtig sei es jetzt, Hemmschwellen abzubauen und neue Leute und Ideen zu gewinnen. „Womit starten wir und wie geht es weiter.“ Fest gesetzt ist die Nutzung durch Musikschule und VHS. Letztere wird aber voraussichtlich erst zum Herbstsemester mehrere Kurse im Familienzentrum anbieten.

Ebenfalls oben auf der Liste stehe die Einweihungsfeier, so Bohnsack-Roth weiter. Zusammen mit Familienzentren aus der Nachbarschaft und Wehrer Bürgern möchte man die neuen Räume offiziell ihrem eigentlich Zweck übergeben. Auch der Kindergarten Bündtenfeld soll bei dieser Gelegenheit vorgestellt werden. Schließlich war die Einweihungsfeier Ende Januar noch stark von dem Schock des niedergebrannten Kindergartens Seeboden geprägt. Die Kinder des Kindergartens Seeboden wurden übergangsweise in den Räumen des Familienzentrums untergebracht. Für Ende April ist der Umzug in die Realschule geplant. Hier wird aktuell der erste Stock des „blauen Hauses“ kindergartengerecht umgebaut.