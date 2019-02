von Sigrid Schneider

Große Tradition hat der Dritte Faiße für die Wehrer Narren und dementsprechend voll ist das Programm für den morgigen Donnerstag, 28. Februar. Beginn des närrischen Treibens ist um 9 Uhr mit dem Besuch der vierten Klassen in der Talschule. Um 14.11 Uhr beginnt dann der Kinderball in der Stadthalle. Dabei gibt es die schon bekannten Spielstationen, für die jeder eine Stempelkarte bekommt. Für die volle Stempelkarte gibt es ein kleines Geschenk. Auf ganz Neugierige warten eine Häs-Ecke mit den Masken der Wehrer Zünfte, die gerne auch einmal ausprobiert werden können.

Am Abend kommen die Hemdglunkis zum Zuge; um 20 Uhr findet der Hemdglunki-Umzug durchs Tal ab dem Kronenplatz statt und mündet um 20.11 Uhr im Hemdglunki-Ball in der Stadthalle. Nach einem überarbeiteten Konzept und einer Rückwende zum „Hemdglunki-Ball wie früher“ ist dieses Ereignis wieder einer der Höhepunkte der Wehrer Fasnacht. Eintritt ist ab 18 Jahren, es spielt die Live-Band Schwarzwaldbuam.

Den Fasnachtssamstag, 2. März, bestreiten die Lus-Chaibe um 19.11 Uhr mit ihrem Ü30-Ball in der Stadthalle. Zuvor, um 17.30 Uhr wird in der Kirche St. Martin ein Narrengottesdienst gefeiert. Der Sonntag beginnt um 11.11 Uhr mit der Eröffnung des Narrendorfs auf dem Talschulplatz. Die Zünfte bieten eine riesige Auswahl an Speisen und Getränken an und mit Ständen, Zelten und Hütten ist gute Laune vorprogrammiert. Um 14.11 Uhr beginnt der große Fasnachtsumzug, der mit spektakulären Wagen das Tal hinab führt. Aufstellung ist „In den Höfen“. Nach dem Umzug wird in der Stadt und vor allem auf dem Talschulplatz gefeiert und es sind etliche Prämierungen geplant.

Die Öflinger Fasnacht

Im Ortsteil Öflingen steht der Dritte Faiße ganz im Zeichen der Wiiber: Um 15 Uhr werden sie von Bürgermeister Michael Thater im Öflinger Rathaus empfangen. Zum Fasnachtsball laden die Rhy-Wehra-Schränzer am Samstag, 2. März, ab 20 Uhr in die Schulsporthalle. Das Motto in diesem Jahr: „Afrika“. Die Eröffnung des Schällenmarkts mit einem Umzug der Öflinger Fasnachtsvereine steht am Sonntag, 3. März, ab 11.33 Uhr auf dem Narrenfahrplan.