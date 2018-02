Wehr Die Modellfluggruppe veranstaltet eine Ausstellung zum Jubiläum

Die Modellfluggruppe Wehr feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung in der Stadthalle Wehr. Zudem erweitert sie ihren Flugbetrieb auf dem Fluggelände.

Fest im Blick hat die Modellfluggruppe Wehr ihr Fest zum 50-jährigen Bestehen. Dazu gibt es nach zehn Jahren Pause am ersten Wochenende im April wieder eine Ausstellung in der Stadthalle Wehr. Vorsitzender Michael Müller teilte bei der Hauptversamlung die Grobplanungen mit.

Auf dem vereinseigenen Fluggelände auf dem Dinkelberg in Richtung Dossenbach haben die Mitglieder ausreichend Platz, um ihre Modellflugzeuge starten zu lassen. Da in diesem Jahr eine neue Genehmigung vom Regierungspräsidium Freiburg erteilt worden ist, dürfen jetzt auch Modelle bis 25 Kilogramm Gewicht geflogen werden. Mit neuer Flugbetriebsordnung und einer neuen Flugplatzordnung hat sich der Verein angepasst. Elektromodelle und Segler gehören auch in ihre Kategorien sowie die Modelle mit starken Motoren. Wegen des Lärmpegels hatten sich die Modellflieger immer eine Mittagspause vorgeschrieben, was nun etwas lockerer gehandhabt werden kann. Segler und E-Modelle sind nahezu geräuschlos, Modelle mit Motoren unter fünf Kilogramm dürfen auch in der Mittagszeit gesteuert werden. An sich sind die Wehrer Modellflieger „recht verträglich und ohne nachbarschaftliche Probleme“ in ihrer Abgeschiedenheit, so Müller. Gastpiloten sind willkommen.

Die Flugtage in Wehr sind bei Besuchern beliebt. Nur beim Nachwuchs hapert es. René Bürgi hat als Jugendvertreter mit sieben Jugendlichen noch seine Funktion, „die sind aber so langsam alle Erwachsene geworden“. Es gebe viele Gründe, die Hauptursache liege in der mangelnden Unterstützung durch die Eltern. Trends setzen sich auch bei den Modellfliegern durch. Das Indoor-Fliegen werde zunehmend beliebter. Auch das wird bei der Ausstellung am 7. und 8. April gezeigt. Dabei gönnen die Mitglieder sich ihr Jubiläumsfestbankett.

Seit 25 Jahren in der Segelfluggruppe sind Michael Müller, Thomas Schulz, Martin Steinebrunner und Helmut Völkle. Für zehnjährige Vereinszugehörigkeit sind Christian Gieringer, Eric Huber, Werner Kaiser, Albert Kosa, Michael Riegert, Felix Staudenmayer und Eberhard Sutter geehrt worden.

