von sk

Der Umstand, dass derzeit eine Kontaktsperre verhängt ist, hält die Seelsorger der Seelsorgeeinheit Wehr nicht davon ab, für die Menschen gerade in solchen Krisenzeiten da zu sein. Mit Hochdruck wurde in den vergangenen Tagen an der neuen Internetpräsenz der Seelsorgeeinheit gearbeitet, um auch in diesen Zeiten eine geeignete Plattform zu bieten für die Kommunikation mit den Menschen, informiert die Seelsorgeeinheit.

Hochrhein/Südschwarzwald Corona-Krise: Die aktuellen Entwicklungen am Hochrhein und im Südschwarzwald Das könnte Sie auch interessieren

Die neue Homepage ist nun online und bietet aktuelle Informationen und spirituelle Angebote. Darüber hinaus feiert Pfarrer Matthias Kirner in der Pfarrkirche Wehr zu den gewohnten Gottesdienstzeiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Sonntagsgottesdienste in allen Anliegen der Gemeinde.

Täglich um 19 Uhr erklingen die Glocken

Aber auch in den anderen Kirchen der Seelsorgeeinheit werden täglich um 19 Uhr die Glocken geläutet und die Osterkerze entzündet und ein Mitglied des Seelsorgeteams betet stellvertretend für Kirche und Welt. Auf der neuen Homepage finden sich Gottesdienste „to go“ zum Download für Zuhause.

Kreis Waldshut Coronavirus: Die Pfarrgemeinderatswahl wird auf den 5. April verschoben Das könnte Sie auch interessieren

Ebenso liegen die Andachten und Gottesdienstangebote als Druckversion in den Kirchen zur Mitnahme aus. Die Angebote richten sich an verschiedene Zielgruppen, so gibt es auch Angebote für die Kinder. Für seelsorgliche Gespräche ist ein Seelsorgehandy eingerichtet, unter dem jederzeit jemand erreichbar ist.

Angebote an Ostern

Auch für die Ostertage werden verschiedenen Möglichkeiten ausgelotet, wie die Menschen zu Hause unterstützt und erreicht werden können. So werden am Palmsonntag die gesegneten Palmzweige zur Mitnahme in den Kirchen ausgelegt und am Karsamstag können sich die Menschen kostenlos eine Osterkerze in der Kirche abholen, die dann in der Osternacht daheim entzündet werden kann.

Wehr Die Gewinner des Lothar-Späth-Förderpreises für Künstler mit geistiger Behinderung stehen fest Das könnte Sie auch interessieren

Es ist den Seelsorgern wichtig, gerade in diesen schweren Zeiten für die Menschen präsent zu sein, wo so viele Ängste und Sorgen haben und auf die Grundfragen der menschlichen Existenz zurückgeworfen werden. Dabei geht es nicht darum, vorgefertigte Antworten zu liefern, sondern im biblischen Sinne gemeinsam um Antworten zu ringen, zu klagen und zu beten.