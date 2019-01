von Hrvoje Miloslavic

Froh um die fußballerische Winterpause ist derzeit Sammy Lemke-Maier, Vorsitzender der SportvereinigungBrennet-Öflingen (SpVgg). Sportlich will es bei den Kickern von der Bergseestraße derzeit so gar nicht laufen. „An den richtigen Rädchen drehen“ und Ärmel hochkrempeln, lautet denn auch das Motto für die geplante Aufholjagd in der Rückrunde.

Die Lektüre der Tabellen bereitet Freunden der SpVgg derzeit nicht viel Vergnügen. Die erste Mannschaft beendete die Hinrunde in der Bezirksliga auf dem letzten Platz. Nicht viel besser präsentiert sich die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga B den 13. und damit vorletzten Tabellenplatz belegt. Er wolle wirklich nicht nach irgendwelchen Entschuldigungen suchen, versichert Lemke-Maier im Gespräch mit unserer Zeitung. Ausgesprochen ärgerlich sei aber das „enorme Verletzungspech“ gewesen. In Timo Bernauer, Marcel Leitner, Timo Metzger und Denis Götz seien gleich vier Stammspieler und Leistungsträger ausgefallen. Als nicht gerade hilfreich hätten sich die roten Karten erwiesen, die im ersten Saisonspiel gegen Jestetten gleich drei Spielern der SpVgg gezeigt wurden.

Sammy Lemke-Maier, Vorsitzender der SpVgg Brennet-Öflingen blickt zuversichtlich in die Zukunft. | Bild: Hrvoje Miloslavic

„Regelmäßig zu verlieren, schlägt natürlich auf die Stimmung“, stellt Sammy Lemke-Maier fest. Trainer Urs Keser hätte die Jungs Woche für Woche wieder aufgebaut. „Ich bin froh, dass die Winterpause da ist“, gesteht der Vorsitzende. Es sei jetzt geboten, Fehler die gemacht wurden, zu erkennen, an den richtigen Stellschrauben zu drehen, Kräfte zu sammeln und in der Rückrunde „alles zu geben“. Ob Personalentscheidungen dabei zu den „richtigen Stellschrauben“ zu zählen sind, wird die Zukunft zeigen. Festzuhalten ist jedenfalls ein Trainerwechsel bei der zweiten Mannschaft. Für Jens Knittel wurde für die RückrundeAntonio Vella als Coach verpflichtet.

Beide Mannschaften hätten „die Qualität, den Abstieg zu vermeiden“, ist sich Sammy Lemke-Maier sicher. „Wir glauben an uns“, fügt der Vorsitzende der Sportvereinigung noch hinzu. „Sehr zufrieden“ zeigt sich Lemke-Maier mit dem Zustand seines Vereins. Großes Lob zollte er den mit der Jugendabteilung betrauten Trainern und Betreuern, allen voran Jugendleiterin Inge Schneider. Bemerkbar mache sich allerdings, dass in Öflingen keine weiterführenden Schulen ansässig seien. Gingen Kinder oder Jugendlichen nicht mehr in Öflingen zur Schule, bestehe die Gefahr, dass Vereine aus Nachbargemeinden die jungen Spieler abgeschöpften, so die Beobachtung Lemke-Maiers.

Bestens aufgestellt sieht der Vorsitzende die Infrastruktur der SpVgg. Rasen- und Kunstrasenplatz böten sehr gute Bedingungen für den Trainingsbetrieb. Fertiggestellt sei inzwischen die neue Jugendgarage, die als Materiallager Verwendung findet. Vom Wehrer Gemeinderat wurden bereits Mittel zur vollständigen Sanierung der Terrasse des Sportheimes an der Bergstraße bewilligt. Je nach Witterung sei im Frühjahr mit dem Beginn der Arbeiten zu rechnen, so Lemke-Maier.

Bis zum Ende der Winterpause haben die Verantwortlichen nun Zeit, die Spieler auf den Abstiegskampf vorzubereiten. „Ich bin überzeugt, dass sie es schaffen können“, ist Lemke-Maier überzeugt. Und wenn es doch nicht klappt? „Kein Weltuntergang“, sagt Lemke-Maier. Für einen kleinen Dorfverein hätte die SpVgg in den vergangenen Jahren, gerade mit dem Aufstieg in die Bezirksliga, „sehr viel erreicht“.