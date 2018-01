Wehr Die Freizeitreiter Wehratal planen viele Angebote für Mitglieder

Die Freizeitreiter Wehratal nehmen 20 neue Mitglieder auf. Ehrungen gibt es für große Treue. Es ergeht ein Appell an die Aktiven, Fortbildungen rege zu nutzen.

Der Bezirksverband Wehratal der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD) befindet sich weiter auf Erfolgskurs. Auch 2017 wurde der positive Trend des in Wehr gemeldeten Vereins fortgesetzt. 20 neue Mitglieder hatte er zu verzeichnen, wie die bestätigte Vorsitzende Inge Rombach verkündete. Fast 260 sind es jetzt. „Wir sind inzwischen nicht nur der größte, sondern auch noch der aktivste Bezirksverband in Baden-Württemberg geworden“, sagte Rombach unter dem Beifall der Mitglieder.

Dass bei den Freizeit-Reitern aus den Gebieten Wehratal, Wiesental, Hochrhein und Hotzenwald etwas läuft, zeigte sich im Bericht der Vizevorsitzende Chantal Steger. Groß war das Veranstaltungsangebot an die Mitglieder. 2018 richtet sich das Augenmerk des Vereins besonders auf den Sankt-Georgs-Ritt am Muttertag, 13. Mai, nach Todtmoos. Da der Kurort 750-jähriges Bestehen feiert, sind auch die Freizeitreiter eingeladen worden, einen Beitrag dazu zu leisten. Nach der mauen Beteiligung im Vorjahr will sich der Verein dieses Mal von seiner besten Seite zeigen.

Das vorgesehene Programm erläuterte Steger. Der VFD-Bezirksverband wird mit einem Pferdeflohmarkt und einem Infostand vertreten sein, sich um Naturmarktstände bemühen, eine Pferdewaage bieten und einen großen Umzug mit prächtig herausgeputzten Pferden und Kutschen auf die Beine stellen. Solche Pläne verlangen viele Helfer. Dafür ging der Appell an alle Mitglieder, sich schon jetzt diesen Tag im Mai zu reservieren. Aber Todtmoos ist längst nicht alles, was 2018 auf der Agenda steht. Es wird auch wieder Plauschritte geben mit Zielen in Schluchsee, Hasel und Minseln. Weitere Ausritte im Frühjahr und Sommer gehen zum Sattel- und Gordihof. Über Pfingsten will man das Donautal erkunden.

Neu im Programm steht der Besuch des Naturtrail-Parks im Klettgau. Und es gibt auch wieder einige Seminare, Lehrgänge und Fahrkurse. Die Aus- und Weiterbildung wird groß geschrieben im Verein. Für Jugendliche gibt es dabei einen Zuschuss. Ausgestattet werden mit den leuchtenden Vereinswesten sollen all jene, die diese bisher noch nicht tragen. Allerdings kann der Verein nur für die Kosten der Beschriftung aufkommen. Chantal Steger wies alle Aktiven darauf hin, sich möglichst viel und oft an den Schulungen und Ausritten zu beteiligen. Das schaffe Sicherheit und Routine.

Inge Rombach (Vorsitzende), Chantal Steger (stellvertretende Vorsitzende), Yvonne Männlin (Rechnerin), Sandra Morkis (Schriftführerin), Melanie Frank, Christian Hudjetz, Helga Maier, Tabea Schwarzat und Stefanie Vogt (Beiräte). Ehrungen: Auszeichnungen erhielten für 30 Jahre Karin Debus (Wies); für 25 Jahre Klaus Ascher (Grenzach-Wyhlen) und Elke Bächle, (Rickenbach); für 15 Jahre Cornelia Hankel (Wehr), Elke und Dieter Bader (Steinen-Lehnacker), Ursula Kapitein, Imke Rijkens (Raich) und Reiner Grathwohl (Lörrach); für zehn Jahre Bernadette, Klaus und Janis Brunner (Görwihl), Chantal Steger (Wehr), Yvonne Männlin (Bad Bellingen), Werner Laule (Laufenburg) und Bella Syga (Marburg).

wurden 1978 gegründet. Sie haben 258 Mitglieder. Vorsitzende ist Inge Rombach. Kontakt unter Telefon 07754/92 57 35 oder per E-Mail (vfd-wehratal@web.de).