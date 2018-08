von Julia Becker

Straßensperrung, neue Wege und fremde Menschen auf dem Wehrer Hausberg – die Flurneuordnung betrifft viele Menschen, fällt aber meist nur bei Bauarbeiten ins Auge. Projektleiterin Karin Kirchner-Behringer und Projektingenieurin Ilse Bruttel vom Landratsamt Waldshut kämpfen im Hintergrund mit Vorschriften, Bürokratie und allzu Menschlichem, um Ordnung in das extrem kleinteilige Gebiet zu bringen.

Wie ist der aktuelle Stand und wie geht es weiter? Im Moment laufen die Wegearbeiten für den zweiten Bauabschnitt, erläutert Kirchner-Behringer. Nördlich der Dossenbacher Straße seien die Wege inklusive der Feinschicht fertig. Im zweiten Bauabschnitt finden aktuell Asphaltierungsarbeiten statt. Bis zum Winter soll der mittlere Teil bis Öflingen fertiggestellt sein, so Bruttel. Das dritte und letzte Baulos im Süden sei noch nicht ausgeschrieben, denn die Bewilligung der Gelder stehe noch aus, erklärt Bruttel. Auch die Bodenbewertung steht kurz vor dem Abschluss: Im Winter soll diese den Beteiligten vorgestellt werden.

„Die Zuteilung der Flächen kann erst nach Abschluss der Wegearbeiten erfolgen, schließlich wird damit das Gebiet neu gegliedert“, erklärt Kirchner-Behringer. In Wunschterminen werde dann mit den Besitzern über deren Wünsche gesprochen, eine wichtige Grundlage für die Entscheidung. Allgemein gehe man bei einer Flurneuordnung von etwa zehn Jahren Laufzeit aus, erklärt die Projektleiterin. Angesichts der Größe des Verfahrens und der vielen Besonderheiten könne man das Ende hier aber noch nicht festsetzen: „Dazu passiert einfach zu viel Unvorhersehbares.“

Was macht dieses Projekt so besonders? Mit etwa 850 Beteiligten und mehr als 3000 Flurstücken sei das Verfahren auf dem Dinkelberg an der Grenze zum Machbaren, so Bruttel. Die Beteiligten auszumachen kostete die Ingenieurinnen einiges an Detektivarbeit. Besonders weit verteilt lebende Erbengemeinschaften stellten eine große Herausforderung dar. Hinzu komme die für ein landwirtschaftliches Gebiet unglaublich intensive Freizeitnutzung mit Flugsport, Modellfliegern, zahlreichen Hütten, Reitern und Hundehaltern – Interessen, die nach Möglichkeit bei der Neugestaltung berücksichtigt werden.

So wurden extra Parkplätze angelegt, auch ein Infopfad zum Obstbau ist angedacht. „Aber wir können natürlich nicht alle Ansprüche, wie etwa kinderwagen- oder rollatorgeeignete Wanderwege, erfüllen“, stellt Kirchner-Behringer fest. Immer wieder machen Besucher den Ingenieurinnen zusätzliche Arbeit: Mit Motorrädern, Quads und neuerdings Geländewagen wurden zahlreiche neue Wege beschädigt, beklagt Bruttel. Die Wege sind wassergebunden, darum sollte man bei dem aktuellen Wetter nicht schneller als Tempo 30 fahren. So fallen immer wieder Ausbesserungsarbeiten an, die oftmals zu Lasten der Teilnehmergemeinschaft gehen. „Wir dokumentieren die Schäden, Zeugen dürfen sich gerne auch direkt bei uns melden“, so Bruttel.

Warum dauert das so lange? 2005 erfolgte die Anordnung des Flurneuordnungsverfahrens, erst 2016 erfolgte der Spatenstich für das neue Wegenetz – nicht nur vonseiten der Stadt würde sich mancher mehr Tempo wünschen. „Zu Beginn mussten wir erst mal 170 Widersprüche abarbeiten, darum wurde die Anordnung erst 2007 rechtskräftig“, erinnert sich Kirchner-Behringer.

Dann galt es, die Verfahrensbeteiligten zu finden, mehr als 800 Teilnehmer. Auch die ökologische Analyse ist sehr aufwendig geworden: „Wir stehen mit etwa 50 Fachbehörden in Kontakt, von Naturschutz bis hin zum Kampfmittelbeseitigungsdienst“, erklärt Bruttel. Gutachten mussten erstellt werden und die Personaldecke sei dünn. Ausfälle wegen Krankheit könnten so schnell mehrere Monate Verzögerung mit sich bringen. Und bei aller Bürokratie durfte der Mensch nicht aus dem Blick verloren werden. „Immer wieder melden sich Beteiligte mit Fragen. Hier gilt es, sensibel zu sein, schließlich geht es um Eigentum, an dem für manchen sehr viel hängt,“ sagt Kirchner-Behringer.

