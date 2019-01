von Hrvoje Miloslavic

„Ich lasse mir die Fasnacht nicht kaputt machen.“ – solch deutliche Worte fand Zunftmeisterin Petra Meier zum Wehrer Nachtumzug im vergangenen Jahr. Sachbeschädigungen, Alkoholexzesse sowie Dauereinsätze von Polizei und DRK dürften sich nicht wiederholen, so die geschlossene und entschlossene Haltung von Narrenzunft und Stadtverwaltung sowie der Leisechlimmer-Zunft, die zu ihrem 50-jährigen Bestehen für die Ausrichtung des Nacht­umzugs am Samstag, 9. Februar, verantwortlich zeichnet.

Unmittelbar nach dem Nachtumzug 2018 sei eine Sitzung anberaumt worden, erinnert sich Meier im Gespräch mit der Presse. Ihre erste Reaktion sei damals gewesen, den Nachtumzug nie wieder zu veranstalten. Nachdem der erste Schock verflogen war, sei aber doch die Entscheidung gereift, den Umzug wieder stattfinden zu lassen, aber „ganz neu aufzuziehen“, so Meier. Auf dem Spiel steht Einiges: Sollten sich die unerfreulichen Szenen aus dem Jahr 2018 wiederholen, wolle die Stadtverwaltung den Nachtumzug grundsätzlich überdenken, wie Bürgermeister Michael Thater bei der jüngsten Hauptversammlung des DRK verlauten ließ.

Alleine gelassen werden die Leise­chlimmer unter den beiden Vorsitzenden Florian Ernst und Jürgen Krais nicht. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen „in enger Absprache untereinander und intensiver Kommunikation mit Ordnungsamt, DRK und Polizei“ wird beim nächsten Nachtumzug greifen, verspricht Zunftrat Oliver Brüderle.

Soweit die Theorie. Wie sehen diese Maßnahmen konkret aus? Zunächst ist einmal „abspecken“ angesagt. Gerade einmal 56 Gruppen mit rund 1000 Narren kündigt Leisechlimmer-Vorsitzender Ernst für den 9. Februar an. Ein wachsames Auge sei auch auf die Anmeldungen geworfen worden, ergänzt Stellvertreter Krais. Gruppen, die dem neuen Konzept nicht entsprechen, seien gar nicht erst berücksichtigt und aussortiert worden, so Krais. Über dieses neue Konzept klärt Zunftrat Brüderle auf: „Zurück zu den Ursprüngen“, lautet seine Forderung. Verhalten und Disziplin mancher Gruppen und Cliquen, überdimensionierte Wagenbauten und Gehörschäden begünstigende Partymusikbeschallung ist dem Zunftmeister schon lange ein Dorn im Auge. Vieles hätte mit der Fasnacht gar nichts mehr zu tun. „Unsere Aufgabe ist die Brauchtumspflege“, betont Brüderle.

Verbot für Glasflaschen und Betrunkene

Ergänzt werden soll die löbliche Haltung der Narrenzunft durch manche sicherheitstechnische Maßnahme. Wachsame Augen werden bereits an den Eingängen und Plakettenverkaufsständen die Besucher mustern. Glas stehe ganz oben auf der No-Go-Liste mitgebrachter Gegenstände, stellt Meier klar. Um Missverständnissen vorzubeugen: Für Plastikflaschen mit alkoholischem Inhalt gelte natürlich dasselbe. Das bei Jugendlichen so beliebte „Vorglühen“ wird nicht geduldet, ergänzt Brüderle. Polizei, ein privater Sicherheitsdienst und qualifiziert eingewiesene Mitglieder der Leisechlimmer und der Narrenzunft werden für Ordnung sorgen. 30 Platzverbote seien bereits im Vorfeld ausgesprochen worden. Auch die zeitlichen Auflagen sind nicht verhandelbar, betont Brüderle. Das Ende des Nachtumzugs ist für 21.30 Uhr vorgesehen. Um 22 Uhr wird die Hauptstraße wieder dem Verkehr übergeben.

Störenfriede sollen fernbleiben

Junge, oftmals alkoholisierte Zuschauer, die an der Fasnacht selbst gar kein Interesse haben, sondern Umzüge nur besuchen, um Narren anzupöbeln, sind auch Meier nicht ganz unbekannt. Auf Gruppen von alkoholisierten männlichen Jugendlichen mit Migrationshintergrund will die Wehrer Narrenzunft das Problem jedoch nicht reduziert wissen. Meier sieht vielmehr einen zunehmenden „Mangel an Gespür und Respekt vor kulturellen Veranstaltungen“. Krais sieht gar ein „allgemeines gesellschaftliches Problem“.

Positive Aspekte an der Feier

Bei aller Sorge um einen sicheren und friedlichen Ablauf des Nachtumzugs soll das Feiern aber dennoch nicht vergessen werden. Sieben Verkaufsstände auf dem Talschulplatz werden für die Bewirtung der Gäste sorgen. Im Hause Ruthe in der Hauptstraße wird die Narrenzunft mit Moderator Stefan Braun ihr Quartier aufschlagen.

Apropos feiern: Im Umfeld des Nacht­umzugs konnte Brüderle in den vergangenen Jahren auch eine überaus positive Entwicklung ausmachen. „Eine absolut tolle und friedliche Stimmung“ will er regelmäßig beim traditionellen Eröffnungsball in der Stadthalle beobachtet haben, der im Anschluss an den Nachtumzug eröffnet wird. Ein Erfolgsrezept sieht er vor allem darin, dass Hästrägern „mit einer richtigen Einstellung zur Fasnacht“ freier Eintritt zum Ball gewährt wird.