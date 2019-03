von Hrvoje Miloslavic

Untrügliches Zeichen dafür, dass die Öflinger Fasnacht ihren Höhepunkt erreicht hat, ist die Eröffnung des beliebten Schällenmarkts. Angesicht der vielen Jahrestage, die die Öflinger Narren in diesem Jahr abzuarbeiten haben, konnte es weniger fasnachtserprobten Gästen am Sonntag schon ein wenig schwindlig werden.

Der Umzug der Öflinger Narren zum Schällenmarkt. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Der 44. Öflinger Schällenmarkt markiert die heiße Phase der Öflinger Fasnacht, in der in diesem Jahr die Rhy-Deufel ihr 15-jähriges und die Humbelhexen ihr 35-jähriges Bestehen feiern. Das Freibier aus dem ersten Fass, das der Wehrer Bürgermeister Michael Thater fachmännisch anzustechen wusste, spendierten die Öflinger Hühnerlochfelsengeister, die ihr 20-Jähriges Bestehen feiern.

Der Fassanstich zur Eröffnung des Schällenmarkts ist geglückt (von links): Michael Thater, Michael Sutter und Matthias Huber. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Bevor der Bürgermeister jedoch zur Tat schreiten konnte, musste er noch die eine oder andere närrische Spotttirade über sich ergehen lassen. Die Themen Steinwayflügel und die geringe Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl blieben Thater auch am Sonntag nicht erspart.

Die Rhy-Wehra Schränzer heizten auf dem Öflinger Schällenmarkt musikalisch ein. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Ordentlich auszuteilen wusste Ortsbüttel Matthias Huber aber auch an die Adresse des Öflinger Narrenvolks. „Es isch schad, dass die Tradition goht verlore, anscheinend het mer als Ersatz des Smartphone erkore“, kommentierte Huber die geringe Resonanz der Einwohner auf den Dritten Faißen. Ausreichend Gelegenheit zum närrischen Treiben besteht in Öflingen auch am Montag. Der Schällenmarkt öffnet um 11 Uhr seine Tore. Um 14 Uhr beginnt der Umzug der Hühnerlochfelsengeister zum runden Geburtstag.