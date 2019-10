von Gabriele Rasenberger

Seit 25 Jahren gibt es nun die Telefonseelsorge (TE) Lörrach-Waldshut. Dieses Jubiläum wurde am vergangenen Freitag mit geladenen Gästen gefeiert. In Wehr wurde deshalb gefeiert, weil die Gemeinde sowohl die Schnittstelle der beiden Landkreise, als auch der Dekanate, ist.

So waren die beiden evangelischen Dekaninnen Christiane Vogel und Bärbel Schäfer, sowie die beiden katholischen Dekane Gerd Möller und Peter Berg eingeladen. Grußworte gab es von Berg, von Pfarrer Gregor Bergdolt, Bürgermeister Michael Thater und Landrat Martin Kistler. Den Festvortrag hielt Pfarrer Doktor Michael Lipps. Umrahmt wurde die Jubiläums-Veranstaltung musikalisch von Berenike Birth an der Harfe und Nicole Kropf mit Gesang.

Pfarrer Michael Lipps. | Bild: Gabriele Rasenberger

Pfarrer Traugott Weber, der Vorsitzende der TE, machte in seine Begrüßung darauf aufmerksam, dass alle Mitarbeiter rein ehrenamtlich arbeiten. Daher komme der Dank oft zu kurz. Für ihn war es wichtig, die Mitarbeiter an diesem Tag zu feiern, denn sie „sind der Schatz der TE„.

Diejenigen, die ein Grußwort sprachen, sahen es alle ähnlich, sprachen davon, dass die Mitarbeiter da seien, wenn jemand in Not sei, egal ob es sich um Trauer, Depression oder weitere Belastungen handelt. Thater sprach gar von „Engeln“, die da sind, was ein unschätzbarer Wert sei. Er sprach von „stiller, versteckter Seelsorge“, die die Mitarbeiter machten. „Bleiben Sie dran, Sie sind wichtig für uns alle“, so Thater.

Landrat Martin Kistler, der die Grüße beider Landkreise überbrachte, sah es wie seine Vorredner. Er sprach von „dienstvoller Arbeit“ und ging darauf ein, dass die Mitarbeiter Zeit zum Zuhören hätten, wenn Menschen in Nöten seien. Positiv sah er auch, dass die Hemmschwelle zum Anrufen wegen der Anonymität niedrig sei und betonte: „Sorgen kann man teilen.“

Dekan Berg nahm als Ausgangspunkt Salomon, der als junger König um ein hörendes Herz bat. Dieses Herz hätten die Mitarbeiter der TE in einer Zeit, in der oft „oberflächlich gehört, vorbeigehört“ werde oder gar nicht zugehört werde. Er dankte für dieses Mittragen der kirchlichen Seelsorge. Bergdolt schloss sich an, sprach von der „Kunst des langen Atems“. Er ging darauf ein, dass der Dienst nicht nur für Christen sei, sondern für alle Menschen. Pfarrer Lipps sprach schließlich noch über Sehnsucht und das Leben als Fragment, was es für alle bedeutet.

Dekan Peter Berg überbrachte die Grußworte zum Jubiläum. | Bild: Gabriele Rasenberger

Telefonseelsorge

Die Telefonseelsorge wurde 1892 in New York erfunden, kam 1953 nach Europa und 1956 nach Deutschland. Die TE Lörrach-Waldshut hat 46 Mitarbeiter, die aller ehrenamtlich arbeiten. Am 1. September 1997 wurde die Arbeit aufgenommen. Neue Mitarbeiter bekommen zunächst eine einjährige Ausbildung über rund 160 Stunden. Während ihrer Zeit als Telefonseelsorger bekommen sie Supervision. Jährlich gibt es bei der TE Lörrach-Waldshut ungefähr 5000 Anrufe. Davon dauert ein Gespräch durchschnittlich eine halbe Stunde. Die Dienste der Telefonseelsorge werden inzwischen auch per E-Mail und Chat angeboten.