von Ernst Brugger

Die Eisenbahnfreunde Wehratal blicken in diesem Jahr auf ihr 50-jähriges Bestehen zurück. Ein Jubiläumsfest wird der Verein zwar nicht veranstalten, dafür möchte er aber einen Bildband herausbringen, der die fünf Jahrzehnte Vereinsgeschehen dokumentieren soll. Zudem ist für November im Kursaal in Bad Säckingen eine Modellbahnschau geplant. Dies gab Vorsitzender Johann Heimlich bei der gut besuchten Hauptversammlung bekannt.

Der Verein Der Verein Eisenbahnfreunde Wehratalbahn mit Sitz in Wehr wurde 1970 gegründet und hat derzeit 53 Mitglieder. Vorsitzender ist Johann Heimlich. Weitere Infos zum Verein finden Sie hier

Bei den anstehenden Neuwahlen wurde der stellvertretende Vorsitzende Ralf Maltry ebenso eindeutig bestätigt wie die Beisitzer Peter Grass und Guy Siegentaler sowie Kassenprüfer Gerard Reichert. Klar angenommen hat die Versammlung auch den Vorstandsbeschluss, den Mitgliedsbeitrag von 44 auf 50 Euro zu erhöhen. Die jüngste Beitragserhöhung liege schon sechs Jahre zurück, erklärte der Vorsitzende. Wegen gestiegener Nebenkosten für das Vereinsheim sei eine Anpassung nun unumgänglich. Dies bestätigte der langjährige Kassenverwalter Walter Schepperle, der auch für 2019 wieder einen kleinen Verlust melden musste.

Wehr Wehratalbahn bekommt eine Lobby Das könnte Sie auch interessieren

Dafür berichtete der für die Literatur zuständige Dieter Winkler über ein geringes Plus im Vertrieb von Bücher und Zeitschriften. Kassenprüfer Heinrich Gunkel hat den beiden Finanzverwaltern eine tadellose Buchführung bescheinigt. „Alles ist in bester Ordnung“, sagte der Revisor.

Wehr Mangelndes Engagement und fehlender Nachwuchs: Eisenbahnfreunde Wehratal kämpfen mit Problemen Das könnte Sie auch interessieren

Zufrieden zeigte sich der Vorsitzende Johann Heimlich über die Zusammenarbeit im Vorstand und die Mitarbeit der Mitglieder sowie über die Teilnahme an den Clubabenden. Einen genauen Jahresbericht zu den Vereinsaktivitäten vermittelte Schriftführer und Chronist Werner Himmelsbach. Neben der Teilnahme an einer Modellbahnschau in Lörrach sei auch der Ausflug an den Rheinfall in Neuhausen mit Zugfahrten erlebnisreich gewesen.

Höhepunkte

Weitere Höhepunkte, so berichtete der Chronist, waren Diavorträge über historische Bahnstrecken in England, Frankreich und Japan. Eindrücklich gewesen seien auch alte Fotos über die Eisenbahngeschichte in Südbaden. Auf Anfrage des Vereins der historischen Kandertalbahn, so informierte der Schriftführer noch, werde man von 1. bis 3. Mai am umfangreichen Jubiläumsprogramm 125 Jahre Kandertalbahn (Haltingen-Kandern) teilnehmen. Vonseiten der Mitglieder bescheinigte Manfred Denz dem Vorstand eine hervorragende Vereinsarbeit. Seinen Dank unterstützte die Versammlung mit der einstimmigen Entlastung des Vorstands.

Pläne

Vorsitzender Heimlich gab dann noch eine Vorschau auf Aktivitäten im Jubiläumsjahr. So werde man, um die Vereinskasse aufzubessern, zusätzlich am „Sommer in Wehr“ teilnehmen und auch wieder am Nikolausmarkt. Sehens- und hörenswert sei sicherlich ein Vortrag über die Gotthardbahn vor der Eröffnung des neuen Basistunnels. Schließlich bat der Vorsitzende um intensive Mitarbeit bei der eigenen Modellbahn-Ausstellung von 27. bis 29. November 2020 im Kursaal in Bad Säckingen. Auf Anfrage über den Stand der Dinge zur Reaktivierung der Wehratalbahn sagte Kassierer Walter Schepperle, dass bis jetzt noch keine neuen Informationen vorliegen würden.