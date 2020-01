Der neue Kindergarten Bündtenfeld ist offiziell eröffnet. Mit Kosten von rund 3,9 Millionen Euro ist der dreistöckige Bau die größte Hochbaumaßnahme seit der Erweiterung der Realschule in den neunziger Jahren, stellte Bürgermeister Thater bei der Einweihung fest. Rund vier Jahre wurde an dem Großprojekt geplant – Wir blicken in dieser Übersicht zurück auf die Anfänge:

Januar 2017: Schon sehr früh setzte sich der Gemeinderat mit der Idee eines Familienzentrums auseinander. Ursprünglich sollte dieses noch anstelle des alten Krankenhauses in der Georg-Kerner-Straße gebaut worden (hinten im Bild). Dessen Abriss war bereits für 2017 vorgesehen, wurde aber immer wieder verschoben. Schon zu diesem Zeitpunkt war ein dreigeschossiger, L-förmiger Bau mit Kindergarten, Familienzentrum und Wohnungen im Gespräch, so wie es nun auch am Donnerstag eingeweiht wurde – allerdings auf dem Nachbargrundstück. Bild: Justus Obermeyer

Mai 2017: Seit 20 Jahren ist der Kindergarten in der Au ein Provisorium, die Nachfrage besonders nach Plätzen steigt: ein neuer Kindergarten wird gebraucht. Über die Standortfrage entzweien sich jedoch die Gemüter: Die CDU-Fraktion zieht einen Neubau südlich des Feuerwehrhauses vor. Die SPD hingegen favorisiert eine städtische Grünfläche unterhalb der Spitzkehre der Meierhofstraße. Der Park des ehemaligen Krankenhauses wird vom Hohentengener Architekten Peter Schanz als „optimaler Standort“ gesehen. Die Stadträte machen sich daraufhin vor Ort selbst ein Bild. Bild: Justus Obermeyer

Juli 2017: Nach mehreren Vor-Ort-Terminen beschließt der Gemeinderat nun mehrheitlich, den neuen Kindergarten im ehemaligen Krankenhauspark zu errichten. Ursprünglich war hier einmal eine Wohnbebauung mit mehreren Mehrfamilienhäusern angedacht gewesen. Architekt Peter Schanz bekommt den Hinweis mit auf den Weg, möglichst viele der alten Bäume zu erhalten. Bild: Justus Obermeyer

Dezember 2017: Der Architekt Peter Schanz präsentiert im Gemeinderat die möglichen Pläne für den neuen Kindergarten. Mehrheitlich stimmen die Gemeinderäte dabei für die nur geringfügig teurere Variante aus Holz. Mehrkosten entstehen bei dieser Bauweise vor allem durch die Schall- und Brandschutzauflagen. Bei der Einweihung stellt der Architekt fest: „Das Haus ist genauso feuerbeständig wie ein gemauertes Gebäude“ Bild: Architekturbüro Schanz

September 2018: Beim Spatenstich stimmten die Kinder des Kindergarten in der Au ein Lied zur Motivation an. Dahinter von links: Werner Fien (Fien Bau GmbH), Sabine Schimkat (Landratsamt Waldshut), Heike Bohnsack-Roth (Leitung Familien, Schulen, Jugend), Bürgermeister Michel Thater, Kindergartenleiterin Gabriele Speicher-van Kreij, Michael Herr (Bauamt), Thomas Lüber (Lüber Bau GmbH), Stefan Kessler (Kessler Holzbau) und Architekt Peter Schanz Bild: Julia Becker

Februar 2019: Zum Richtfest, nur sechs Monate nach Spatenstich, liegt der Kindergartenbau bestens im Zeitplan – man rechnete sogar noch mit einem Einzug im Herbst 2019. Bürgermeister Michael Thater (links) freut sich über diese „Leuchtturmprojekt der Stadt Wehr“. Architekt Peter Schanz hebt hervor, dass durch die Holzbauweise mit 260 Tonnen Holz aus der Region 535 Kohlendioxid gespeichert werden und so nicht mehr das Klima schädigen können. Die Verwendung von Kunststoffen wurde auf ein absolutes Minimum reduziert, so Schanz. Bild: Hrvoje Miloslavic

April 2019: Der Gemeinderat entscheidet mehrheitlich, dass der neue Kindergarten „Bündtenfeld“ heißen soll. Damit soll sich der neue Name an den bestehenden Gewannnamen der Wehrer Kindergärten orientieren. Die Vorschläge von Stadtverwaltung, Erziehern und Eltern haben das Nachsehen. Gleichzeitig geht der Bau zügig voran. Bild: SK

Mai 2019: Am 27. Mai wird der Trägerverein des Familienzentrums gegründet. Der frisch gewählte Vorstand möchte zuerst den Bedarf analysieren und dann passende Angebote machen. Ziel ist ein niedrigschwelliges Angebot etwa für junge Mütter und gleichzeitig ein Treffpunkt für Wehrer jeden Alters, so die Wehrer Jugendbeauftragte Heike Bohnsack-Roth anlässlich des Spatenstichs im September 2018. Unter anderem sollen auch VHS und Jugendmusikschule in den Räume Platz finden. Die Gründungsmitglieder mit Bürgermeister Michael Thater (von links): Susanne Fricker, Silke Kranz, Heike Bohnsack-Roth, Else Mattes, Beata Rolirad, Elke Ebner, Lisbeth Jäckel und Jana Weis Bild: Hrvoje Miloslavic

September 2019: Die Gemeinderäte besichtigen den Rohbau des Kindergarten Bündtenfeld und des Familienzentrums. Zum Jahresende möchte man fertig sein, der Einzug der Kinder vom Kindergarten in der Au ist für Anfang 2020 geplant. Bereits jetzt ist klar: „Der neu gewählte Gemeinderat wird innerhalb seiner Amtszeit einen weiteren Neubau beschließen müssen“, so Bürgermeister Michael Thater beim Ortstermin.Bild: Justus Obermeyer

7. Januar 2020: Mit dem Brand des Kindergarten Seeboden am 7. Januar kommt für das Familienzentrum alles anders als erwartet: Die Räume im ersten Stock werden zur Notunterkunft“ für einen Teil der 100 Kinder. Die bereits für die nächsten Monate geplante Nutzung wird verschoben, bis die Kinder im April ein mittelfristige Heim in der Realschule finden. Bild: Justus Obermeyer

30. Januar 2020: Zur Einweihung kommen über 50 Gäste und freuen sich mit Kindergartenleiterin Gabriele van Kreij, Architekt Peter Schanz, Erzieherin Andrea Mielke und Bürgermeister Michael Thater über den Neustart des Kindergartens in der Au als Kindergarten Bündtenfeld in den neuen Räumen. Der neue Kindergarten soll zukünftig im Erdgeschoss und in Teilen des ersten Stocks das neue Zuhause des Kindergarten Au werden. Dieser wird aktuell von ursprünglich 2 Gruppen auf insgesamt fünf Gruppen inklusive einer U3-Gruppe für die Kleinsten erweitert. Im ersten Stock wird zukünftig das Familienzentrum untergebracht mit Veranstaltungsräumen unter anderem für VHS und Jugendmusikschule. Im oberste Stockwerk finden sich vier Wohnungen, die von der Stadt vermietet werden. Bild: Julia Becker