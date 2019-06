von Hrvoje Miloslavic

Der Awo Ortsverein Wehr hat einen neuen Vorsitzenden. In einer außerordentlichen Hauptversammlung wurde am Samstag Siegfried Eckert zum Nachfolger von Gerhard Lehnert gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder verbleiben planmäßig bis 2020 in ihren Ämtern.

Geehrt für langjährige Zugehörigkeit zur AWO: Gudrun Eckert, Helga Kaiser und Hubert Janke (v.l.). | Bild: Hrvoje Miloslavic

„Auf ein Neues“ lautete das Motto einer Wahl, der im vergangenen Jahr noch kein Erfolg beschieden war. Mangels Bereitschaft aus dem Kreis der Wehrer Awo Mitglieder einen neuen Vorsitzeden zu bestimmen, habe er sich bereit erklärt, das Amt für eine weiteres Jahr zu bekleiden, erklärte Lehnert. Mit sichtlicher Genugtuung konnte der scheidende Vorsitzende am Samstag die Kandidatur von Siegfried Eckert bekannt geben, der in krankheitsbedingter Abwesenheit zum neuen Wehrer Awo-Chef gewählt wurde.

Neuer Vorsitzender: Siegfried Eckert. | Bild: SK

Auch wenn dem einen oder andere Wahlberechtigten der Name nicht geläufig war, ist Eckert doch kein Unbekannter. Im Mai kandidierte der 60-Jährige Sozialdemokrat für den Wehrer Gemeinderat. Eckert ist außerdem Gründungsmitglied des Förderkreises Städtepartnerschaften und bei der Wehrer Bärenzunft engagiert.

Dem neuen Vorsitzenden eilt damit zwar ein guter Ruf voraus. Vorsitzender Lehnert sowie der zur Versammlung erschienenene Kreisvorsitzende Günter Heinrich mahnten die Mitglieder dem in Awo-Angelegenheiten noch unerfahrenen neuen Vorsitzenden die notwenige Unterstützung zukommen zu lassen.

Die stellvertretende Vorsitzende Regina Schmied ließ bei der Verabschiedung keinen Zweifel daran, in Lehnert, der 13 Jahre lang an der Spitze der Wehrer Awo stand, einen „lieben und besonderen Menschen“ zu verlieren. Allgemeiner Konsens bestand aber auch darin, dass es Zeit für „neue Leute und neue Ideen“ sei. Abzuwarten bleibt die weitere Entwicklung des noch 60 Mitglieder zählenden, von Überalterung bedrohten Wehrer Ortsvereines. In finanzielle Hinsicht muss sich der neue Vorsitzende nicht mit Altlasten herumschlagen. „Die Finanzierung ist nach wie vor solide“, wie Lehnert nach dem Bericht von Kassiererin Nadine Waschniewski betonte.