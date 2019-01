Vereinzelt wurden am 9. Januar volle Restmülltonnen in Wehr und Öflingen geleert, obwohl ausschließlich die Abfuhr von Biomüll vorgesehen war. Dies sorgte unter Bürgern und in den sozialen Netzwerken für Gesprächsstoff und Verwirrung.

Eine Nachfrage beim Landratsamt ergab nun, dass es sich dabei um eine außerplanmäßige Leerung gehandelt habe. Laut Pressesprecherin Susanna Heim waren es Tonnen, die in der vergangenen Woche während der regulären Abfuhr nicht geleert und beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft reklamiert worden waren. "Für die Nachfahrt dieser Tonnen hat der Entsorger eigens eine Tourenliste mit allen reklamierten Mülltonnen", so Susanna Heim.

Der nächste reguläre Leerungstermin der Restmülltonne in Wehr und Öflingen ist am Mittwoch, 16. Januar. Biomüll wird am Mittwoch, 23. Januar, wieder abgeholt.