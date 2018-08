von Johanna Mutscheller

Das Wasser ist ihr Element. Hier fühlt sie sich wohl und hier ist es, wo man sie wohl am ehesten antreffen wird, falls man sie sucht. Die Rede ist hierbei nicht von einem Fisch, sondern von der 85-jährigen Therese Heinig aus Wehr, die bereits seit jungen Jahren eine begeisterte Schwimmerin ist.

Mit Erfahrung im Rhein Schwimmen

So ließ sie sich auch nicht das diesjährige Zweibrückenschwimmen in Bad Säckingen entgehen und bewältigte die 3,5 Kilometer lange Strecke mit Bravour – als vermutlich älteste Teilnehmerin. Trotz ihren 85 Jahren legte sie die gesamte Strecke vom Kraftwerk in Bad Säckingen bis nach Mumpf zum Ausstieg zurück, die in den tückischen Strömungen des Rheins nicht immer ungefährlich ist. Doch die Schwimmerin zeigt sich unbesorgt. "Wenn ich einmal einen Strudel wahrnehme beim Schwimmen, dann lege ich mich einfach flach darauf und es kann nichts passieren", verrät sie ihren Tipp.

1933 in Bad Kissingen in Unterfranken geboren, wuchs sie schon von kleinauf mit der Saale auf, die durch ihren Heimatort fließt. "In dem dortigen Schwimmbad brachte ich mir in der ersten Klasse selbst das Schwimmen bei, indem ich mir für zehn Pfennig einen Korkgürtel auslieh und fleißig damit übte", berichtet Heinig von den Anfängen ihrer Schwimmerleidenschaft.

Auch in Kanada kommt das Schwimmen nicht zu kurz

Da ihre Großmutter Engländerin war und sie außerdem die Realschule besucht hatte, stellte sie früh eine Bindung zur englischen Sprache her. Als 23-Jährige reiste sie daher per Schiff nach Kanada und lernte auf diesem ihren zukünftigen Ehemann kennen. Sie blieb dort für ein Jahr zum Arbeiten und auch das Schwimmen kam natürlich nicht zu kurz, da der Ontariosee in Toronto sich perfekt dazu eignete.

Große Liebe zum Meer

Kein Wunder also, dass sie schon früh eine große Liebe zum Meer und bald nachdem sie nach Wehr zog, auch zum Rhein entwickelte. Während sie ausführlich erzählt, zeigt sie alte Schwarzweiß-Fotos, auf denen der Bad Säckinger Bergsee und das Rheinschwimmbad abgebildet sind. Anders als heute durfte man sich vor etwa 60 Jahren noch im Bergsee abkühlen oder konnte das damalige Rheinschwimmbad besuchen, erinnert sie sich.

Mindestens einmal ins Schwimmbad

Zwar hat die Hobbyschwimmerin heute kein Auto mehr und kommt somit nicht mehr so einfach an den Rhein, jedoch geht sie immer noch mindestens ein Mal in der Woche – im Sommer auch gerne öfters – ins Wehrer Frei- oder Hallenbad. "Im Winter geht es nicht ganz so oft, da ich immer mit dem Fahrrad zum Schwimmbad fahre", bedauert Heinig.

Erstmals mit Schwimmweste in den Rhein

Für das Zweibrückenschwimmen nimmt sie den Weg an den Bad Säckinger Rhein dann jedoch schon mal gerne auf sich. Denn, wie sie stolz erzählt, habe sie an dem bis jetzt schon an die 25 Mal teilgenommen. Dieses, wie auch die vergangenen Jahre, wurde sie hierbei von ihrer Tochter Camilla Heinig begleitet, welche die Leidenschaft des Schwimmens ebenfalls mit ihrer Mutter teilt. Auf Wunsch von ihr trug die 85-Jährige dieses Jahr auch zum ersten Mal eine Schwimmweste auf der 3500 Meter langen Strecke.

Voller Freude stiegen die beiden in Mumpf wieder aus den Fluten. | Bild: Camilla Heinig

Therese Heinig ist leidenschaftliche Frühaufsteherin. Seit sie in Rente ist, trägt sie den SÜDKURIER aus, während die meisten Wehrer Bürger noch tief schlafen. "Jeden Tag stehe ich um 3 Uhr morgens auf, um die Zeitungen zu verteilen", erzählt sie.

Weiterbildung auf Reisen

Um sich auch in hohem Alter noch weiterzubilden, unternimmt die SÜDKURIER-Austrägerin jährlich eine Kreuzfahrt in weit entfernte Länder, denn: "Ich will die ganze Welt kennenlernen", schwärmt Heinig. So bereiste sie beispielsweise schon China, Russland, Finnland, Schweden und auch Zypern, wo ihre zweite Tochter verheiratet ist.

Geheimrezept für das hohe Alter

Das Geheimrezept für ihre Gesundheit im hohen Alter? "Alternative Heilmittel", stellt sie fest. Ihr Mann war Physiotherapeut, hatte seine Querschnittlähmung selbst mit alternativen Heilmitteln behandelt und legte diese auch seiner Frau nahe. Die 85-Jährige verzichtet seit vielen Jahren auf Fleisch und Fisch und ernährt sich ausschließlich vegetarisch. Ob sie am nächsten Zweibrückenschwimmen wieder teilnehmen will? "Die Schwimmweste bewahre ich auf für nächstes Jahr", bejaht Heinig mit Kopfnicken.

