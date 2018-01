Wehr Diakonie-Fußballturnier in Wehr: Spieler mit fairen Wettkämpfen

Die Spieler mit Behinderung zeigen sich fit beim Diakonie-Fußballturnier in der Seebodenhalle.

Wehr (gsl) Das Wochenende stand in Wehr ganz im Zeichen des Fußballs. Den Auftakt machte am Freitagnachmittag das 21. Diakonie-Fußballturnier in der Seebodenhalle. Spieler von der Caritas Gurtweil, dem St. Josefshaus in Herten und die Spielgemeinschaft Wallbach-Öflingen waren fit. Das Öflinger Haus der Diakonie und die Caritas-Werkstätten in Wallbach haben jeweils Nachwuchsprobleme, daher traten sie wieder zusammen als Spielgemeinschaft an.

Klassisch den Regeln entsprechend, stehen pro Mannschaft sieben Spieler auf dem Feld – Hallenfußball eben. Den Zuschauern wurde ein schnelles Spiel mit kurzen Pässen und raschen Wechsel von der Ersatzbank ins Spiel geboten. Zwischen 21 und knapp 60 Jahren waren die Spieler. Gurtweil eröffnete gegen Herten. Natürlich spielten zuerst die Gastmannschaften gegeneinander. Das erste Tor war nach zwei Minuten bereits von den Hertemern gemacht. Eine Doppelspitze mit verlässlicher Taktik und Spielkultur drückte die gegnerische Mannschaft konsequent mit ihren Doppelpässen in die Verteidigungsreihen, bis sich die Lücke aufzeigte – Schuss, und unhaltbar war das Runde im Eckigen. Dafür gab es verhaltenen Applaus von der Tribüne. Die Fanscharen kamen überwiegend aus Wallbach und Wehr. Auch der Freundeskreis des Hauses Der Diakonie und die Vertreter der Hanna-und Paul-Gräb-Stiftung waren auf den Zuschauerrängen.

Gerrit Knoop ist als Betreuer im Haus der Diakonie auch gleichzeitig der Fußballmotivator. Seine Ansprache an alle Spieler war wie immer mahnend und anfeuernd zugleich. Fair solle gespielt werden und durchaus auch bis hin zur individuellen Leistungsspitze alles Können herausgekizelt werden. Eigentlich eine unnötige Ansprache, kommentierte Knoop dann später selber seine Worte, "der Fußball steht im Mittelpunkt und jeder kennt seine spielerische Leistung". Üblicherweise spielen die Betreuer zeitweise als Spielertrainer mit. Sich hautnah ins Getümmelstürzen, ist eher Sache der unterschiedlich gehandicapten Spieler. Dass sich individualistische Sturmspitzen herauskristallisiert haben, gehört zur Mannschaftsleistung dazu. Schiedsrichter Albert Hierbold vom FC Wehr hatte stets die Umsicht und musste nur selten mal eingreifen. Freistöße und der Abstand der Mauer kontrollieren oder das jeweilige Spiel zu unterbrechen, wenn im Zweikampf einer zu Boden ging – normales Pfeifen eben.