Wehr Deutlicher Alkoholgeruch bei Autofahrer

Polizeikontrolle in Wehr hat für 54-Jährigen Folgen.

In der Hauptstraße Wehr hielt die Polizei an einer Kontrollstelle am Mittwoch gegen 20.30 Uhr einen 54 Jahre alten Renault-Fahrer an. Da deutlicher Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrnehmbar war, wurde eine Alkoholüberprüfung durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von einem Promille. Zur genauen Feststellung der Fahruntüchtigkeit wurde eine Blutprobe veranlasst. Gegen den Fahrer wird je nach Ergebnis eine Ordnungswidrigkeiten- oder Strafanzeige vorgelegt. Die Grenze liegt bei 1,1 Promille.