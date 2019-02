von Werner probst

Hermann Kramer, Träger der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, feiert am heutigen Samstag im Pflegeheim der Bürgerstiftung Wehr seinen 95. Geburtstag. Der Jubilar ist vor allen Dingen von seiner Tätigkeit für den Luftsport weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannt. So ist er nicht nur Gründungsmitglied der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald, war 38 Jahre deren Werkstattleiter und seit 1955 auch Flugleiter. 27 Jahre lang fungierte er zudem als Segelfluglehrer, ein Vierteljahrhundert fungierte er als Betriebsleiter im Zollsicherungssystem und zehn Jahre lang oblag ihm auch die Geländeverwaltung.

Dem in Wehr geborenen Jubilar wurde die Liebe zum Luftsport fast schon in die Wiege gelegt. Er besuchte die Volksschule, erlernte das Elektrohandwerk und heiratete 1943 seine spätere Ehefrau Gerda. Bereits 1937 machte er seine ersten Gleitflüge in Gersbach, unweit des heutigen Hüttener Flugplatzes. 1940 machte er die C-Prüfung in Konstanz und ein Jahr später den ersten Segelflug auf dem Hotzenwald.

1941 wurde er zum Kriegsdienst verpflichtet und kam zur Luftwaffe. Mit dem dreimotorigen Flugboot der Dornierwerft war er in einer Seenotstaffel unterwegs, ehe er bei Kriegsende in englische Gefangenschaft kam, aus der er 1948 in die Heimat zurückkehrte.

Flieger und Feuerwehrmann

Wenn Hermann Kramer zurückblickt, dann denkt er gerne daran, wie er bereits 14 Tage nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft in der Ciba in Wehr eine Anstellung als Elektriker bekam. Damals war die Ciba noch provisorisch auf dem Gelände der Teppichfabrik Wehr untergebracht. In der weiteren Folge machte er die Meisterprüfung im Elektrohandwerk und wurde Leiter der Elektrowerkstatt. Auch in der Werksfeuerwehr der Ciba war er aktiv, viele Jahre deren Kommandant und wurde zum Ehrenkommandanten ernannt. 1988 ging er in Ruhestand.

Die große Leidenschaft im Leben von Hermann Kramer ist die Luftfahrt. So ist er immer noch mit Leib und Seele bei der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald. Es gehört auch in seinem hohen Alter noch zu seiner größten Freude, wenn er im Auto seines Sohnes nach Hütten fahren und dann ein Flugzeug besteigen kann. „Es ist heute schon schwierig, in ein Flugzeug zu steigen, aber mit der Hilfe des Sohnes klappt auch dies“, sagte der Jubilar. „Wenn er dann auch noch den Steuerknüppel ergreifen könne, seien die Alltagssorgen schnell vergessen“, meinte er.

Zahlreiche Ehrungen erhielt der Jubilar für seine unermüdliche ehrenamtliche Schaffenskraft. So ist er schon seit mehr als 40 Jahren Ehrenmitglied der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald und der Segelfluggruppe Wehr, ist Träger der silbernen und goldenen Ehrennadel und der goldenen Wolf-Hirth-Medaille des baden-württembergischen Luftfahrtverbands.

1969 starb seine Ehefrau. Seit nunmehr einem halben Jahr ist er im Pflegeheim der Bürgerstiftung Wehr. Hier gefällt es ihm ausgesprochen gut. Nettes Personal sorge dort für einen schönen Aufenthalt. Eingeschränkt ist zwar das Laufvermögen des Jubilars, aber geistig ist er noch voll auf der Höhe. So liest er noch täglich und ganz ohne Brille den SÜDKURIER und freut sich, dass er auch noch ein Gläschen Gutedel-Wein genießen kann. So wird es auch am heutigen Samstag sein, wenn neben seinen drei Kindern, den sechs Enkelkindern und den acht Urenkeln auch viele seiner Freunde ihre Glückwünsche überbringen werden.