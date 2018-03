Wehr Der Wehrer Bürgerbus hat seine Jungfernfahrt hinter sich

Das kostenlose Angebot des Bürgerbusses richtet sich vor allem an ältere Einwohner. Dreimal in der Woche verbindet er die Wohngebiete mit der Innenstadt und knüpft an die Haltestellen der SBG an.

Mit dem Bürgerbus ist seit Donnerstagnachmittag das neue Mobilitätsangebot der Stadt Wehr unterwegs und soll sich stark an den Bürgerwünschen orientieren. Der Ersatz für das Stadttaxi richtet sich vor allem an ältere Bürger und soll künftig die Wohngebiete mit der Innenstadt verbinden sowie Anschluss an den Linienverkehr der SBG bieten.

Ein großes Lob richtet Bürgermeister Michael Thater anlässlich der ersten Fahrt des Bürgerbusses an die knapp 20 ehrenamtlichen Fahrer: „Dieses Angebot lebt vom Engagement der Menschen in Wehr, es passt zu unserer Stadt. Vielen Dank dafür.“ Auch Stadträtin Karin Gallmann freute sich über das neue Angebot und dankte den Ehrenamtlichen für ihre Unterstützung. Als einzige Vertreterin des Gemeinderats nutzte Gallmann mit dem Bürgermeister die Gelegenheit, bei der Jungfernfahrt dabei zu sein.

Zukünftig soll der Bus an drei Nachmittagen in der Woche auf fünf Linien verkehren, Erweiterungen und Anpassungen seien möglich. „Besser klein anfangen und wachsen als groß starten und schrumpfen“, so Thater in Anlehnung an den Öflinger Dorfladen. In drei Monaten soll eine ersten Zwischenbilanz gezogen werden, Rückmeldungen der Fahrgäste seien willkommen. Der hohe Einstieg des Sozialmobils sei nicht optimal, stellte der Bürgermeister fest. Bei entsprechender Nachfrage könnte aber ein neuer Bus angeschafft werden.

Nachdem im Sommer das subventionierte Stadttaxi aufgrund steigender Kosten eingestellt wurde, beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung mit der Konzeption eines Bürgerbusses. Mit Beschluss des Gemeinderats wurden dann 25 000 Euro für das Projekt im Haushalt eingestellt. In Anlehnung an das Erfolgsmodell in Murg stellte die Stadt nun zunächst das kommunale Sozialmobil zur Verfügung und unterstützte die ehrenamtlichen Fahrer beim Erwerb des Personenbeförderungsscheins. Dadurch entstanden bisher Kosten in Höhe von rund 4000 Euro, außerdem rechne man mit jährlichen Betriebskosten in Höhe von etwa 10 000 Euro, so der Umweltbeauftragte Clemens Thoma.

„Es handelt sich hier um ein selbstlernendes System“, erklärte Thater. Sowohl Fahrpläne als auch Haltestellen könnten entsprechend der Bürgerwünsche angepasst werden. Eine Umstellung werde es aber für Besucher der Seniorenresidenz Adler geben: Wegen der neuen Haltestelle fallen die Kurzzeitparkplätze direkt vor dem Eingang weg. Eine entsprechende Bodenmarkierung will man seitens der Stadt noch kurzfristig anbringen, so der Bürgermeister.