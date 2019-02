von Michael Gottstein

Um Liebe, Macht, Gewalt, Korruption, kindliche Traumata, fehlgeleiteten Forscherehrgeiz und eine höchst ausgefallene Ermittlerin dreht sich das „Unheilvolle Tattoo“. Es ist das sechste Buch des Wehrer Autors Roland Gampp, der sich hier dem Thriller-Genre verschrieben hat. Und er bringt darin mehr Lokalkolorit ein, als es in seinen früheren Büchern der Fall war.

Roland Gampp hat unter anderem eine Autobiografie, einen Abenteuerroman mit stark spirituellen Zügen und ein Buch über Jesus verfasst. Auch wenn er dieses Mal auf dem Boden der harten Tatsachen bleibt, geht es in seiner (fiktiven) Realität nicht weniger fantastisch zu als im Bereich der Metaphysik.

Sein Protagonist Robert, der unfreiwillig zum Helden der Geschichte wird, stammt aus dem Enkendorf und geht gerne im Haselbachtal joggen – hier gelingen Robert Gampp ansprechende Naturschilderungen. Aus dem Enkendorf stammt auch die Privat­ermittlerin Lia-Mara, die er aus der Schulzeit kennt und die wie Robert den frühen Verlust ihrer Familie zu verkraften hatte.

Robert arbeitet in der Chemie-Forschung bei einem Basler Konzern im Team einer berühmten Koryphäe, nicht ahnend, dass sein Chef eine janusköpfige Person ist: Einerseits will er ein Mittel gegen Aids finden. Andererseits ist er ein Egomane, der seine dunkle Seite in Brasilien auslebt und mit einem Bio-Labor verbandelt ist, dem er Aufträge zuschanzt und von dem er im Gegenzug Patientendaten erhält.

Der Thriller beginnt damit, dass sich Robert verfolgt fühlt, obwohl er sich nicht vorstellen kann, dass irgendjemand einen Grund haben sollte, ihm etwas anzutun. Er wendet sich an die Ermittlerin Lia-Mara, die als, gelinde gesagt, äußerst exzentrische Person geschildert wird. Sie ist ebenso talentiert auf dem Gebiet der EDV wie analphabetisch auf dem Gebiet der sozialen Beziehungen, mit paranoiden Zügen, aber unbestechlich, mit Spürsinn und eigenwilligem Rechtsempfinden. Sie scheut nicht davor zurück, der Mafia per Computervirus die Konten leer zu räumen, das Geld an Hilfsorganisationen zu spenden und dabei für sich selbst ein stattliches Sümmchen abzuzweigen.

Da Robert in Brasilien Verwandte hat, führt die Spur in das südamerikanische Land, wo Roberts Cousin plötzlich tot aufgefunden wird. Dass die Polizei, die den Tod mit angeblichem Drogenmissbrauch zu vertuschen versucht, hoch korrupt ist, versteht sich fast von selbst. Allerdings begreift Robert die längste Zeit nicht, warum er in das Netz der brasilianischen Mafia, der „Schwarzen Spinne“ (ein entsprechendes Tattoo ziert das Titelbild), gelangen konnte.

Die Hintergründe werden erst nach und nach erwähnt, denn Roland Gampp erzählt nicht chronologisch, sondern springt zwischen den Zeitebenen hin und her und schildert manchmal nur kurze Episoden. Er überlässt das Vergnügen des Entschlüsselns also dem Leser, der die Puzzlestücke richtig zusammensetzen und aufmerksam lesen muss. Denn wichtige Details werden bereits am Anfang verraten. Man hat also durchaus eine Chance, die Zusammenhänge peu à peu zu erahnen, wenn man am Ball bleibt.