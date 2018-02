Wehr Der Obst- und Gartenbauverein Öflingen setzt sich für mehr Vielfalt in der Natur ein

Der Obst- und Gartenbauverein Öflingen lädt zur Saatgut-Tauschbörse ein. Samen von alten heimischen Arten sind dabei im Angebot, auch können sich die Gärtner über den Anbau austauschen.

Der Erhalt und die Kultivierung alter Sorten im Obst- und Gartenbau ist weit mehr als nur ein Modethema, es handelt sich um ein Gebot der Stunde, sagt Dörte Strittmatter, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Öflingen. Was es mit diesen alten Sorten auf sich hat und wie der Verein versucht, deren Erhalt zu sichern, schildert sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ein Blick in Großhandelsmärkte zeigt ein zunehmend eingeschränktes Angebot an Pflanzensamen. Dies sei auch auf politische Entscheidungen zurückzuführen, bedauert Dörte Strittmatter: „Größtenteils sind nur noch Hybridsorten zu haben und deren Samen taugen nicht zur Aussaat.“ Das hat Konsequenzen – nicht nur für die regionale Flora, sondern erst recht für die Fauna. Beides sei so eng miteinander verbunden, dass es zu Problemen kommt, wenn nur kleine Ungereimtheiten entstehen: „Birnen, Äpfel und andere Obstbäume sind von der Bestäubung durch Bienen besonders abhängig, ohne sie würden sich kaum Früchte ausbilden“, sagt Dörte Strittmatter. Darüber hinaus locken Wildblumen in den Gärten Insekten und Schmetterlinge an und dienen diesen als Nahrung und tragen somit zum Erhalt des (Wild-)Bienen- und Insektenbestands bei.

Wie verwoben das ganze Geflecht ist, erklärt Dörte Strittmatter an einem Beispiel: „Wildbienen zum Beispiel bestäuben bei der Nahrungssuche unglaublich viele Pflanzen, sind aber vielfach fokussiert auf ihre regionalen Arten – andere kommen als Nahrungsquelle für diese Wildbienen nicht in Frage.“ Wildbienen sterben auch deshalb, weil diese regionalen Pflanzen immer seltener werden. Und ohne Wildbienen gibt es wiederum keine Bestäubung, was zu einem weiteren Rückgang bei den alten Sorten führt. Davon betroffen ist letzten Endes auch der Verbraucher.

Der Obst- und Gartenbauverein Öflingen hat sich deshalb den Erhalt genetischer Vielfalt und regionaler Pflanzenbestände groß auf die Fahnen geschrieben – egal ob Gräser, Blumen oder Baumarten. Hauptaugenmerk des Vereins seit vielen Jahren sind die Streuobstwiesen in der Region, die es zu erhalten gelte. „Trinkt man beispielsweise einen Apfelsaft von einer Streuobstwiese, dann ist der frei von Spritzmitteln – bei anderen Produkten kann man nicht unbedingt davon ausgehen. Ich würde mir wünschen, dass hier ein größeres Bewusstsein seitens der Verbraucher wachsen würde“, gibt Strittmatter zu bedenken. Dass viele Betriebe überaltert seien, sei ein weiteres schwerwiegendes Problem, sagt sie. Harte körperliche Arbeit das ganze Jahr über, stehe wenig Ertrag gegenüber.

Konkrete Aktionen in diesem Zusammenhang sind Saatguttauschbörsen. Eine solche Börse findet am heutigen Freitag, 2. Februar, um 18 Uhr im Gasthaus Säge in Öflingen statt. Dabei können sich Gärtner und Gärtnerei-Interessierte zusammenschließen, Wissen rund um alte Sorten erwerben und auch eigene Samen zum Tausch anbieten. Eingeladen seien ausdrücklich auch Leute ohne Sämlereien, aber mit Interesse an der eigenen Natur- und Lebenswelt, so Strittmatter. Wichtig dabei ist, dass Geschichten und Besonderheiten rund um das jeweilige Saatgut mitgeteilt und weitergegeben werden. „Es geht um alte und vor allem regional angepasste Sorten, die im Handel kaum zu erwerben sind“, sagt Dörte Strittmatter.

Tauschen deshalb, weil gesetzlich genau vorgeschrieben ist, wie Saatgut in den Verkauf gelangen darf – das geht nicht so ohne Weiteres. Wer dagegen verstößt, macht sich schnell strafbar – damit ist niemandem gedient.

Die Naturschutzanliegen und die Schwierigkeiten damit

Streuobstwiesen gehören zum höchst schützenswerten Naturgut Europas, denn in diesem Lebensraum kommen bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten vor. Damit verfügen sie über die höchste Biodiversität. Leider gibt es im Landkreis Waldshut seit 2008 keinen Kreis-Obstbaum-Berater mehr. Daher hat sich in der Fachwartevereinigung Hochrhein eine Arbeitsgemeinschaft zum Streuobsterhalt gegründet, die gemeinsam mit dem Landschaftserhaltungsverband des Landratsamts diese Situation auffängt. Probleme: Vieles liegt im Argen, nicht zuletzt durch geplante Flurbereinigungsmaßnahmen, spärliche Entlohnung für Mostobst und daher Schädlinge durch das Verrottende Obst auf den Böden. Schädlinge durch den Klimawandel, Pilzkrankheiten und mehr spielen eine weitere Rolle. Alleine die Schnittholzverwertung bei richtiger Pflege bereitet den Besitzern Probleme. Dörte Strittmatter: „Wünschenswert wäre ein Sammelplatz in der Gemeinde zum Verhäckseln der Holzmasse, das sind immerhin 30 bis 40 Prozent pro Baum.“

Schützenswerte Wildbienen: Wildbienen leisten einen hohen Beitrag an der Bestäubung heimischer Pflanzen – sowohl Blumen und blühende Bäume und Sträucher als auch Obst und Gemüse. Die meisten in Deutschland lebenden Wildbienen leben solitär, bauen ihre Nistgänge in Lehmböden, Mauerwerk oder Felsen. Ihr Bewegungsfeld beträgt einen Umkreis von nur 200 Metern. Daher sind sie angewiesen auf Nahrungsquellen in ihrer Nähe – und die Pollenspezialisten unter ihnen sind auf spezifische Pflanzenarten als Nahrung angewiesen. Das Ausbringen von heimischen Wildblumen schafft Abhilfe – doch wichtig sei, es die richtigen Wildblumen-Samen auszubringen, sagt Dörte Strittmatter. Nicht alles, was im Handel sei, sei hilfreich – es müssten die richtigen heimischen Sorten in der Pflanzmischung enthalten sein. Auf der richtigen Seite sei man zum Beispiel mit den Samen vom Naturpark Südschwarzwald. Näheres erfahren Interessenten beim Obst- und Gartenbauverein Öflingen, Telefon: 0172/8144 32 87.

Der Verein

Der Obst- und Gartenbauverein Öflingen hat sich die Förderung der Gartenkultur und des Obstbaus, besonders der Streuobstwiesen, zum Ziel gesetzt. Hierfür werden unter anderem regelmäßige Weiterbildungen angeboten. Mitglied werden kann jeder, der Freude an der Natur hat, egal ob Besitzer eines Hausgartens oder einer großen Streuobstwiese. Der Verein ist ein gemeinnütziger Verein, das bedeutet, dass er Spendenbescheinigungen ausstellen kann. Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Öflingen ist Dörte Strittmatter, Telefon 0172/81 44 32 87.