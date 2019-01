von Hansjörg Bader

Beim Wehrer Tischtennisclub (TTC) läuft es derzeít recht gut. Alle Aktiv-Mannschaften erfüllen die in sie gesetzten Erwartungen und die Jugend kommt auch gut voran. Der Nachwuchs steht seit Jahren besonders im Fokus des Vereines, wie Clubvorsitzender Hans-Peter Kima in der Hauptversammlung zufrieden konstatierte. Hatte man 2012 nur noch eine Jugend-Mannschaft, so seien es jetzt sieben Jahr später fünf, die an der Meisterschaftsrunde teilnehmen. "Es war immer unser Bestreben den Nachwuchs vorwärts zu bringen", so Kima. Die richtige Strategie sei gefunden.

Um die Zukunft des Clubs sei es ihm nicht bange, so der langjährige TTC-Chef. Alle im Verein hätten erkannt, wie wichtig Nachwuchsförderung ist. "Wir stellen uns dieser Aufgabe. Wir bieten mehr Betreuung und Training mit qualifizierten Übungsleitern an und sorgen dafür, dass sich die Jugend im Club gut aufgehoben fühlt." Inzwischen seien es sechs Übungsleiter, die sich um die fast dreißig Kinder und Jugendliche kümmern. Kürzlich erst hätten Daniel Berger und Tobias Leber einen Trainerkurs besucht. Fortschritte seien überall zu erkennen. Einzig die neue dritte Schülermannschaft tue sich aktuell noch etwas schwer. Aber auch diese, so ist Kima überzeugt, werde sich finden und mit guten Ergebnissen nicht mehr länger Schlusslicht ihrer Klasse sein.

Weil der Club für die Förderung des Nachwuchses viel ausgeben muss, wurde eine Anhebung des Jugendbeitrages auf 36 Euro jährlich beschlossen. Eine moderate Erhöhung, die ohne Diskussionen von der Versammlung genehmigt wurde. Ohne Debatten passierten auch die Berichte von Sportwart, Mannschaftsführern und Clubrechner das Plenum. Das Sommer-Pausenprogramm kam gut an und soll in ähnlicher Weise auch in diesem Jahr wieder stattfinden.

Sorglos können die zweite und auch dritte Herrenmannschaft die TT-Rückrunde angehen, dagegen kann es für das erste Herrenteam noch brenzlig werden in der Bezirksliga. Die fehlenden Punkte zum Klassenerhalt will man aber noch einfahren. Egal wie die Entwicklung kommt, Mannschaftsführer Carsten Kuck ist es wichtig, dass die Jugend ihre Chance bekommt mitzuspielen und sich zu integrieren. Was dem Club noch wichtig ist, sind die Werbeeinnahmen. Diese Mittel sowie Spenden erst garantieren dem Verein das Überleben. Weil 2018 die Turniertätigkeit zurück ging, hat sich der Club für 2019 um solche beworben und prompt auch zwei zur Ausrichtung bekommen. Jeweils im Juni wird die Wehrer Seebodenhalle Schauplatz eines südbadischen (am 2. Juni) und baden-württembergischen (am 30. Juni) Jugend-Ranglisten-Turniers sein.