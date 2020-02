Kostenloses Internet für die Massen soll es auf Wunsch von Stadt und Gemeinderat in Zukunft auch in Wehr geben. Für 25.000 Euro sollen noch in diesem Jahr vier Hotspots für Veranstaltungsbesucher und Pendler eingerichtet werden.

Ursprünglich war geplant, den Ausbau mithilfe eines Fördergutscheins in Höhe von 15.000 Euro aus dem Programm „WiFi4EU“ zu realisieren. Bei einer genaueren Prüfung habe sich aber herausgestellt, dass Wehr die Anforderungen, die an den Gutschein gekoppelt sind, nicht erfüllen kann und will. Unter anderem ist gefordert, dass jeder Standort mindestens 30 Megabit pro Sekunde (MBit/s) anbietet – eine Geschwindigkeit, die nur wenige Anschlüsse im Ort erreichen. Außerdem müssen die Geräte durchgehend laufen – aber gerade im Bereich der Schulen möchten sowohl Stadtverwaltung als auch Gemeinderat das freie Netz während der Unterrichtszeiten ausschalten können.

Einen enormen Kostenfaktor stellt zudem die von der EU verlangte Nutzungsüberwachung dar – dafür müsste in weitere Technik investiert werden. Helge Laufer vom Bauamt rechnet vor: Mit EU-Gutschein müsste die Stadt trotzdem rund 30.000 Euro investieren und sei dann aber stark an Vorgaben gebunden. Für 25.000 Euro könnte das Netz hingegen nach eigenen Wünschen ausgestaltet werden. Dieser Argumentation, folgte der Gemeinderat nach ausführlichen Erklärungen und einem Umweg über den Bau- und Umweltausschuss schließlich in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend einstimmig.

Mit der Umsetzung beauftragte der Gemeinderat die Freiburger Fachfirma Datadirect, die zukünftig auch die Betreuung der Anlagen übernimmt. Aufgebaut werden nun neben dem Talschulplatz und dem Rathaus in Öflingen auch der Bahnhof Brennet und der Bahnhof in Wehr. Die Standorte Seebodenhalle und Schulsporthalle Öflingen sollen in diesem Jahr vorbereitet werden und könnten ab dem nächsten Jahr versorgt werden.

Eine große Herausforderung bleibt das streckenweise schlechte Netz im Wehratal. In der Schulsporthalle sind aktuell nur 2 MBit/s verfügbar – viel zu wenig, wenn Hunderte Gäste ins Internet wollen, um etwa Bilder einer Veranstaltung zu teilen. Das bereits in Wehr vorhandene freie Internet wird über die Initiative Freifunk Dreiländereck angeboten und wird erhalten bleiben. Neben dem von der Stadtverwaltung bereits gestellten Bereich um Stadthalle und Mediathek sowie bei der Gemeinschaftsunterkunft Egerten bieten auch einige Wehrer und Öflinger Unternehmen ihren Kunden auf diesem Weg einen kostenlosen Internetzugang an. Technisch wird dies über den vor Ort vorhandenen Internetanschluss gelöst. Für größere Menschenmengen sind diese Zugänge aber nicht ausgelegt.