Wehr Der Gemeinderat Wehr spricht sich klar dagegen aus, landwirtschaftlich genutzte Flächen als Ausgleichsfläche für die A 98 auszuweisen

Eine Stellungnahme der Stadt Wehr plädiert für den zügigen Weiterbau der A 98. Der Gemeinderat legt sich allerdings ausdrücklich nicht auf eine künftige Trassenführung fest.

Ein klares Ja zum zügigen Weiterbau der Hochrheinautobahn, aber nicht zulasten der Wehrer Landwirte – so sieht die Stellungnahme der Stadt zum Planungsabschnitt A 98.5 zwischen Karsau und Schwörstadt aus. Der Absage an die Verwendung landwirtschaftlich genutzter Grünflächen als Ausgleichsflächen schlossen sich die Stadträte einstimmig an, jedoch ausdrücklich ohne Festlegung auf eine zukünftige Trassenführung im nächsten Abschnitt.

Man stehe zur Konsenstrasse und damit "Schulter an Schulter" mit der Schwesterstadt Bad Säckingen, so Bürgermeister Michael Thater am Dienstagabend. Gleichzeitig regte Thater eine offene Diskussion möglicher Alternativstrecken an. "Die Konsenstrasse wurde wegen des Pumpspeicherkraftwerks Atdorf entwickelt, darum sollten jetzt auch mögliche Alternativen, wie die Haseltal-Variante, angeschaut werden", sagte Thater. Eine Diskussion, auf die der Gemeinderat vorerst noch nicht einsteigen wollte.

Einigkeit herrschte im Gemeinderat hingegen bezüglich der Stellungnahme zu den vier vom Regierungspräsidium Freiburg vorgesehenen Ausgleichsflächen. Auch wenn der Streckenabschnitt A 98.5 bereits in Schwörstadt endet, sind vier Bereiche in Wehr und Öflingen als Ausgleichsflächen für den insgesamt etwa 6,5 Kilometer langen zweibahnigen Streckenabschnitt zwischen Karsau und Schwörstadt vorgesehen, erläuterte der Umweltbeauftragte Clemens Thoma dem Gemeinderat. Als erste Maßnahme sei bereits im November 2016 der Umbau zu Eichen-Sekundärwald im Flienkener Holz abgeschlossen worden. Auch die Anlage von Nistkästen im Bereich des Inneren Haselackers würde vonseiten der Verwaltung begrüßt, so Thoma.

Die Flächen oberhalb der Öflinger Goethestraße würden hingegen nicht mehr zur Verfügung stehen. Aufgrund der langen Planungszeit der Autobahn seien diese mittlerweile Bestandteil des ökologischen Ausgleichskonzepts des Baugebeits "Breit II" geworden. Kritik übte die Stadt außerdem an dem Plan, mehrere landwirtschaftlich genutzte Flächen in Wehr und Öflingen in magere Flachland-Mähwiesen umzuwandeln. "Wenn diese wertvollen Bereiche der Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung stehen, würden sich Futterqualität und -menge verringern und ein deutlicher Schaden für die Landwirte entstehen", gab Thoma als Erklärung.

Der entsprechenden Stellungnahme der Stadt schlossen sich die Gemeinderäte geschlossen an. Einstimmig war dabei auch der Verweis, dass diese Zustimmung ganz klar mit keiner Vorfestlegung auf die Trassenführung des nächsten Bauabschnitts A 98,6 verbunden sei. "Ortsnahe funktionelle Ausgleichsmaßnahmen sollten dort durchgeführt werden, wo der Eingriff stattfindet", betonte Stadtrat Christoph Schmidt (FW). Schließlich würden die Flächen in Wehr zukünftig für eigene Ausgleichsmaßnahmen gebraucht.