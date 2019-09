von Hansjörg Bader

Er war ein Förderer des Brennet-Öflinger Fußballer-Nachwuchses und über viele Jahre hinweg auch Jugendleiter der Sportvereinigung (SpVgg). Weil er sich so große Verdienste um eben diese Jugend erwarb, führte der Verein aus Wehrs Südstadt nach dessen Tod das Magnus-Schwitzler-Gedächtnisturnier ein. Inzwischen wurde des zum 19. Mal ausgetragen und das mit gleichbleibender Begeisterung und großem Interesse vonseiten der Vereine wie auch der Zuschauer.

Immer hautnah am Geschehen: die Jugendleiterin der SpVgg Brennet-Öflingen, Inge Schneider. Sie ist Hauptverantwortliche des Magnus-Schwitzler-Turniers. | Bild: Hansjörg Bader

So fiel das Fazit der SpVgg-Jugendleiterin Inge Schneider nach Ende der Veranstaltung entsprechend positiv aus. Die Spiele hätten allen Beteiligten viel Spaß und Freude bereitet. Das Turnier habe nach wie vor einen hohen Stellenwert im Fußballbezirk. Der Verein werde mit Sicherheit auch 2020 wieder damit an den Start gehen.

Zum Gelingen dieses Wettbewerbs trugen nicht zuletzt auch der schöne Herbsttag und die tolle Atmosphäre im Brenneter Hans-Walcher-Stadion bei. Die Gesamtorganisation und Verantwortung lag auch in diesem Jahr wieder in den Händen von Inge Schneider. Sie wurde von einem großen Stab von nahezu 50 Helfern unterstützt. Diese waren im Wirtschaftsbetrieb, als Schiedsrichter und Turnierleiter im Einsatz. Ein reibungsloser Ablauf des Tages war also garantiert.

27 Mannschaften nahmen teil

Jugendliche aus elf Vereinen der Klassen D, E, F und G waren an den Start gegangen. Sie stellten 27 Mannschaften. Gespielt wurde meistens parallel auf zwei Spielfeldern. Bei der Vielzahl der Spiele, die zur Austragung gelangten, war es geboten, auf Kleinfeld und stark verkürzt zu spielen. Da es warm bis heiß war an diesem ersten Septembersamstag wurden vermehrt Ruhe- und Trinkpausen eingelegt. Das Wohl aller Teilnehmer war Jugendleiterin Inge Schneider sehr wichtig. Und so überstanden alle das Turnier heil und ohne, dass das anwesende Rote Kreuz groß zum Einsatz kommen musste.

Am Ende freuten sich alle über die erhaltenen Trophäen in Form kleiner Pokale. Vier Mannschaftspreise wurden überdies zusätzlich ausgelost. Für die Glücklichen gab es Schwimmbadkarten der Stadt Wehr, die Bürgermeister Michael Thater persönlich überbrachte. Bad Säckingen steuerte Tickets für das Gloria-Theater und Wild-Kids bei, die Stadt Weil für den dortigen Kinopalast. Weil der Fußballturniertag in Brennet auch immer Familientag ist, wurde auch diesem Aspekt Rechnung getragen. So gab es für Kinder eine Hüpfburg und einen Spielepavillon, wo die Kleinen malen und basteln konnten.