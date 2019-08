Der 86-jährige Theo Adler erzählt aus dem bewegten Familienleben und über die Leidenschaft für Technik und Schießsport, die ihn mit seinem bereits 1942 gestorbenen Vater Eugen verbindet. Dieser war ein Pionier der Elektrik und fuhr eines der ersten Autos in Wehr.

Noch immer klingt kindlicher Stolz in seiner Stimme, wenn der 86-jährige Rentner Theo Adler von seinem Vater Eugen erzählt: „Er war der erste Arbeiter in Wehr, der ein Auto besaß.“ Das war in den 1930er Jahren. Damals hatte MBB-Chef