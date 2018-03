Wehr Der 24-Stunden-Dienst ist das Ziel bei der DRK-Wache in Wehr

Der 24-Stunden-Dienst ist das Ziel bei der DRK-Wache in Wehr

Der Gemeinderat Wehr spricht sich für eine dauerhafte Besetzung der DRK-Wache in Wehr. Die Ausweitung der Präsenzzeiten soll sich am Bedarf orientieren.

Auf Antrag der CDU-Fraktion beschäftigte sich der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag mit der örtlichen Notfallversorgung. Gewünscht wird eine dauerhafte Besetzung der Wache, die zukünftig neben der Feuerwehr angesiedelt werden soll.

Auch wenn die Entscheidung über die Organisation der Rettungsdienste beim Kreisausschuss und Landratsamt liegt: „Wir sind verpflichtet zur Diskussion, das lassen wir uns nicht verbieten“, stellte Bernhard Stockmar (CDU) gleich eingangs fest. Anschließend informierte Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz nach Rücksprache mit Landratsamt und Kreisausschuss die Gemeinderäte zum Sachstand und über das aktuelle Gutachten zur hiesigen Notfallversorgung. Seit Februar sei die Wache bereits nicht mehr nur werktags besetzt, sondern die ganze Woche. „Diese Ausweitung erfolgt aber ohne noch zusätzliches Personal, nur über zusätzliche Überstunden der Mitarbeiter“, informierte Schmitz. Der Personalmangel im Pflegebereich werde durch die Nähe zur Schweiz noch verschärft, neue Mitarbeiter würden ausgebildet.

Wenn sich in den nächsten sechs Monaten der Bedarf zeigen würde, wäre auch eine Ausweitung auf den gewünschten 24-Stunden-Dienst möglich. „Bisher waren die Rettungsdienste immer rechtzeitig vor Ort“, machte Schmitz deutlich. Zukünftig wolle man die Rettungswache neben der Feuerwehr ansiedeln, ergänzte Bürgermeister Michael Thater. Bis Ende 2019 solle der neue Kindergarten in der Georg-Kerner-Straße bezugsfertig sein. Die Räume des bisherigen Kindergartens In der Au neben der Feuerwache sollen dann zur Rettungswache umgebaut werden. Aktuell befindet sich diese auf dem Wehra-Areal. Sollte die Wache zukünftig auch nachts besetzt werden, müssten etwa Schlafmöglichkeiten für die Mitarbeiter des Rettungsdiensts geschaffen werden, erklärte DRK-Kreisvorstand Peter Hofmeister im Vorfeld.

Dringenden Handlungsbedarf sah Stadträtin Karin Gallmann (SPD). Besonders die nun um 14 Minuten längere Transportzeit bereite Sorgen. Auch Eugen Mulflur (FW) forderte eine Ausweitung des Notdienstes, auch ein neues Fahrzeug sah der Stadtrat als angebracht. Mehr Einsatz des Bürgermeisters im Bereichsausschuss forderte schließlich Wolfgang Meier (Rep). Einstimmig votierten die Gemeinderäte schließlich für den Wunsch, eine 24-Wache in Wehr einzurichten.