Erhebliche Probleme im Bahnverkehr hat ein technischer Defekt am Mittwochmorgen verursacht.Wie die Bundespolizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, ist bei einer Diesellok am Bahnhof Brennet Öl ausgelaufen. Dies habe in der Folge zu einer massiven Rauchentwicklung geführt. "Der Zug konnte nicht weiterfahren und musste abgeschleppt werden."

Der Vorfall hatte sich nach Informationen unserer Zeitung bereits um etwa 7 Uhr ereignet. Dies Strecke ist jedoch weiterhin gesperrt. Es kann noch einige Zeit dauern, bis der Bahnverkehr wieder normal läuft, auch wenn die Strecke in Kürze wieder frei gegeben werden soll.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein