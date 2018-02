Wehr Das will die Stadt gegen wildes Parken in Wehr und Öflingen unternehmen

Das will die Stadt gegen wildes Parken in Wehr und Öflingen unternehmen

Parkverbote sollen die Situation in Öflingen entschärfen, außerdem plant die Verwaltung ein einheitliches Parkkonzept für die Stadt. Warum das dringend notwendig ist, erklären Bürgermeister Michael Thater und Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz.

Öflingen – Die Parksituation in Öflingen soll zukünftig durch ein Parkverbot entschärft werden, mit der Sanierung der Breitmattstraße soll außerdem ein einheitliches Konzept für die gesamte Stadt entwickelt werden. Damit wollen Bürgermeister Michael Thater und Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz dem Dauerbrenner Parken entschieden entgegentreten.

In den vergangenen Jahren habe sich die Parksituation in Wehr und Öflingen in der Tat deutlich verschärft, stellt auch Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz fest. Zum einen habe der Parkdruck zugenommen, da viele Haushalte mehr als ein Auto hätten und es wenig öffentliche Parkraum gebe, so Schmitz. Aber es sei eine zunehmende Rücksichtslosigkeit zu beobachten, derer auch die mittlerweile zwei Außendienstmitarbeiter kaum Herr werden könnten. "Natürlich schreiben wir Knöllchen, aber in vielen von den Bürgern reklamierten Bereichen ist Parken ja erlaubt", so Schmitz. Zudem gab der Ordnungsamtsleiter zu bedenken, dass die geparkten Fahrzeuge auch zu einer Verkehrsberuhigung besonders auf der Wehratalstraße beitragen würden. Ein Umstand, den manche Anwohner durchaus begrüßen würden, so Schmitz.

In der Vergangenheit sei hier vielfach uneinheitlich gearbeitet worden, nicht jedes aktuelle Verbot hätte bei einer offiziellen Prüfung Bestand. Im Rahmen der Sanierung der Breitmattstraße, welche in diesem Jahr begonnen werden soll, möchte Schmitz darum ein Konzept für das gesamte Stadtgebiet erarbeiten. Ob es zukünftig mehr bewirtschaftete, also zahlungspflichtige, Parkplätze geben wird oder mehr Parkverbote, ließ Schmitz dabei noch offen. Eine schnellere Lösung strebt Bürgermeister Michael Thater für Öflingen an: Ein Parkverbot soll die Situation entschärfen, man sei hierzu bereits im Gespräch mit dem Landratsamt.

Als großes Problem sehen sowohl Thater als auch Schmitz, dass Wehr keine eigene Straßenverkehrsbehörde habe. "So muss alles über Waldshut laufen, wir dürfen auch nicht Blitzen oder abschleppen", bedauert Schmitz. Die Parksituation, nicht nur in der Öflinger Schwanenkurve, war in der Vergangenheit immer wieder Thema im Gemeinderat. Auch die verschiedenen Veranstaltungen zum Wahlkampf nutzten die Anwohner, um auf die schwierige Situation hinzuweisen: Parkende Autos am Straßenrand nehmen die Sicht und nötigen zur Slalomfahrt. Einfahrten würden zugeparkt und Fußgänger durch die unübersichtliche Situation gefährdet.

Bereits 2016 habe man vonseiten der Stadtverwaltung versucht, die untere Straßenverkehrsbehörde nach Wehr zu holen. Damals ging man hierfür von Kosten in Höhe von insgesamt 155 000 Euro für Personal- und Sachkosten aus. Ein Betrag, der sich laut der damals beauftragten Managementberatung nicht durch die Einnahmen gegenfinanzieren lasse. Auch seien die gewünschten Steuerungsmöglichkeiten gering, hieß es in dem Organisationsgutachten der Beraterfirma zur Effizienz der Stadtverwaltung. Der Vorschlag der Verwaltung wurde darum auch vom Gemeinderat abgelehnt.