von Hansjörg Bader

Das war ein Guggetreffen, wie es Freunde dieses Musikstiles mögen: Fetzig, laut, mitreißend und schräg. Mehr ging wirklich nicht beim siebten Guggefestival am Samstag in Wehr. Und das gleichermaßen sehr zur Freude des Publikums, das sich zahlreich in der Stadt versammelt hatte, und zu der der Guggenmusiken. Die Storchestäghüüler, als Gastgeber dürfen zufrieden sein mit dem, was sie da in langer und gründlicher Vorbereitung auf die Beine gestellt hatten.

Laut: Die Wehrer Lus-Chaibe hatten die Ehre, nach dem Auftakt der gastgebenden Storchestäghüüler das Mammutkonzert zu eröffnen. | Bild: Hansjörg Bader

Jochen Steinmann, Sprecher des Vorsitzenden-Triumvirats der Storchestäghüüler, war denn auch sichtlich erfreut, wie perfekt alles lief, dass die Besucher mitmachten und die Stätten des musikalischen Spektakels füllten. Los ging es am Nachmittag auf dem Talschulplatz. Bei der Europa-Statue hatten die Storchestäghüüler zum sogenannten Warmup und als Startschuss in ihre Mammutveranstaltung ein Podium errichtet. Auf dieser Bühne spielten nach genauem Zeitplan nahezu alle mit wirkenden Guggenmusiken.

Gruselig: Die Schweizer Chischtelärmer aus Aarwangen waren nichr nur auf der Bühne, sondern auch bei der Party voll in ihrem Element. | Bild: Hansjörg Bader

Drei Stunden, bis in den frühen Abend hinein, demonstrierten und zelebrierten zehn der beteiligten Guggen mit rund 400 Musikern ihre bläserischen Fähigkeiten und ihr Geschick im Umgang mit den Schagwerken. Und danach war noch lange nicht Schluss. Da ging das musikalische Tohuwabohu erst richtig los, in der Stadthalle und im angrenzenden Ludingarten – auf weiteren Bühnen.

Hinterhofromantik gab es bei den Storchestäghüülern. Den Gästen gefiel die Parallelparty außerhalb der Halle. | Bild: Hansjörg Bader

Bis nach Mitternacht wurde hier richtig lärmend und gekonnt musiziert. Zwölf Stunden Auftritte ohne Pause hatten da die zwölf Kapellen hinter sich gebracht. Bevor es in die Abendveranstaltung ging, stellten die Storche­stäghüüler noch ihr neues aufwendiges Kostüm dem großen Publikum vor: Als Indianer werden die Wehrer Guggen zukünftig ihre Auftritte bestreiten.

Das Schlagwerk darf bei keiner Gugge fehlen. | Bild: Hansjörg Bader