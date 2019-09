von Gerd Leutenecker

Die Stadtmeisterschaften 2019 der Leichtathletik haben folgende Ergebnisse hervorgebracht: Christoph Eckert siegte im 800-Meter-Lauf der Männer in 2:30,10 Minuten. Der 41-Jährige war deutlich schneller als Tim Hartinger, der bei der männlichen Jugend U18 siegte. Maximilian Wenk kam bei der männlichen Jugend bis 15 Jahren auf eine Zeit von 2:31,68 Minuten. Den gemischten Wettbewerb bei den Kindern bis elf Jahren gewann Jakob May vor Gianluca Rapprich und Jury Seydel im 800-Meter-Lauf. Bei den Jungen ab dem Geburtsjahr 2011 war Emil Eckert vor Samuel Posniak Erster. Sara Furler, Alessia Carozzini, Michelle Jungkind, Chiara Harder, Heidi Rähringer, Savina Heerdegen und Lena Hierholzer belegten jeweils den ersten Platz in ihren Altersklassen.

Wehr Sehr gute Leistungen waren bei den Leichtathletik-Stadtmeisterschaften des TV Wehr im neuen Stadion zu sehen

Im Dreikampf aus 100-Meter-Lauf, Weitsprung und Kugelstoßen ging Fabian Klein klar als Sieger hervor. Im Vierkampf, mit Hochsprung, belegten Tom Sernatinger und Maximilian Wenk den ersten Platz. In den Klassen der Kinder belegten Jonas Abberger, Jakob May, Joris Texke und Emil Eckert beim männlichen Nachwuchs die ersten Plätze. Die weibliche Jugend war traditionell vom TV Wehr stark vertreten. Simena Thanei, Aiola Kadriu, Sara Furler, Sophia Homberg und Luana Heerdegen belegten jeweils den ersten Platz. Den jeweiligen Vierkampf gewannen Vanessa Krane und Luana Heerdegen in ihren Altersklassen. Bei den weiblichen Kindern kamen Samantha Moffat und Masha Seydel auf das Siegerpodest. Im Dreikampf siegten Sara Waßmer und Malu Uiker bei den Kindern. Die Mannschaftswertungen im Nachwuchsbereich waren ausgeglichen. Es siegten die Power Girls und die YoungKids.