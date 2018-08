von Jörn Kerckhoff

Fünf Orte an vier Tagen im Dreiländereck, das ist die Kurzfassung des „Dreylandbluesfestivals“, das von 23. bis 26. August stattfindet und vom Verein Jazz und Blues Südbaden organisiert wird. Neben Konzerten in Schopfheim und Wehr gehören auch ein Doppelkonzert in Bad Säckingen, ein Lichtbildvortrag mit Musik im Hotel „Go2Bed“ in Weil am Rhein sowie ein Bluesgottesdienst auf dem Lipple im Kandertal und im Kleinen Wiesental zum Programm.

Partnerschaftsfeier als Geburtsstunde

Die Geburtsstunde des "Dreylandbluesfestivals" war eigentlich beim Jubiläum der Städtepartnerschaft von Schopfheim und Poligny (Frankreich) in Schopfheim im vergangenen Jahr, erklärt Klaus Fleck. „Damals wurde ein kleines Festival mit Bluesmusikern aus allen vier Partnerstädten organisiert“, erklärt der Schopfheimer Altbürgermeister, der selbst ein bekennender Fan des Blues ist.

Kooperation wird ausgebaut

Aus diesem eintägigen Festival in Schopfheim entstand die Idee, daraus etwas Größeres zu machen. Die Stadt Wehr, mit der Schopfheim seit Jahren eine Kulturkooperation unterhält, sowie die Stadt Bad Säckingen wurden mit ins Boot geholt. „Damit überschreitet das Festival auch die Landkreisgrenze, das war uns wichtig“, hebt Manfred Bockey hervor, der im Verein Jazz und Blues Südbaden für die Pressearbeit zuständig ist.

Der Weg der Musikrichtung

„Mit dem ersten Festival wollen wir den Weg des Blues von Afrika ins Mississippidelta nachzeichnen“, sagt Klaus Fleck. Mit den Sklaven, die aus Afrika nach Amerika verschleppt wurden, kam der Blues überhaupt erst in die Vereinigten Staaten und entwickelte sich dort weiter. Heute ist der Blues eine weltweit beliebte Musikrichtung.

Bombino wird die afrikanische Musik als Wurzel des Blues beim Dreylandbluesfestival auf dem Talschulplatz in Wehr repräsentieren. | Bild: Richard Dumas

Damit das Festival ein Erfolg wird, hoffen die Veranstalter auf etwa 2000 Besucher an den fünf Veranstaltungsorten. „Es wäre gut, wenn wir in Schopfheim, Bad Säckingen und Wehr jeweils 500 Besucher hätten“, hoffen die Macher. Das Wehrer Konzert des Festivals findet am Samstag, 26. August, ab 20 Uhr statt. Jimmy Burns und anschließend Bombino spielen auf dem Talschulplatz in Wehr. Kartenvorverkauf über Reservix und die Touristinfo.

