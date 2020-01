Im Minutentakt fahren die Autos vor den Kindergarten In der Au vor. Mütter und Väter laden kisten- und tütenweise Spielsachen, Mal, und Bastelzeug und auch Kindermöbel aus. Schon nach einer halben Stunde beginnt sich der erste Raum des mittlerweile leerstehenden Kindergartens in der Austraße zu füllen. „Das ist überwältigend“, ist Heike Bohnsack-Roth begeistert von der enormen Hilfsbereitschaft der Wehrer Bevölkerung. Sie ist bei der Stadt für die Kindergärten verantwortlich. Ab kommenden Montag soll das gespendete Spielzeug den Kindern in der neuen Einrichtung im Bündtenfeld zur Verfügung stehen. Hier werden in den nächsten Monaten bis zu 200 Kinder untergebracht werden. Wobei auch für einzelne Gruppen die Möglichkeit bestehen wird, in die Räume im Aus auszuweichen und den nahen Wald als Erlebnisraum zu nutzen. Nicht alle Spenden können angenommen werden. Gebrauchte Plüschtiere und Puppen sind beispielsweise nicht geeignet. Manche Sachen, wie ein Bällebad, haben auch einen zu großen Platzbedarf im engen Kindergarten. Mal- und kindgerechtes Bastelzeug wird aber beispielsweise immer angenommen.

Initiiert wurde die Spendenaktion vom Förderverein Talschule, der auch ein Spendenkonto eingerichtet hat. Kontonummer: IBAN DE31 6845 2290 0077 0882 35 bei der Sparkasse Hochrhein. Verwendungszweck: Spende KiGa Seeboden Wehr.